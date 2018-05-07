наверх
07.05.201813:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    Жители Черкасс в шоке от града, обрушившегося на город

    (обновлено: )33101
    В Черкассах одновременно с мощным ливнем прошел град. Размеры выпавших градин в диаметре превышали сантиметр, их сильные удары приводили к срабатыванию сигнализации автомобилей.
    Канал CHERKAGO - ЧЕРКАССЫ на youtube.com

    В Черкассах выпал крупный град, который сопровождался сильным ливнем. Размер выпавших градин достигал сантиметра и более в диаметре. Сильный град привел к включению сигнализации у автомобилей на стоянках.

    После обрушившейся стихии жители города массово публикуют в социальных сетях кадры потоков воды и града.

    Напомним, на смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада. В большинстве регионов температура опустилась до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов.

    Синоптики выпустили предупреждение о грозах и ливнях, которые ожидаются практически на всей территории Украины.

    Смотрите также: Мощный ливень с градом в считанные минуты затопил Кременчуг

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Бойцы ВСУ. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти