Жители Черкасс в шоке от града, обрушившегося на город

В Черкассах выпал крупный град, который сопровождался сильным ливнем. Размер выпавших градин достигал сантиметра и более в диаметре. Сильный град привел к включению сигнализации у автомобилей на стоянках.

После обрушившейся стихии жители города массово публикуют в социальных сетях кадры потоков воды и града.

Напомним, на смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада. В большинстве регионов температура опустилась до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов.

Синоптики выпустили предупреждение о грозах и ливнях, которые ожидаются практически на всей территории Украины.

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