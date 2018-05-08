9 мая: День Победы превращают в День беды и конфликта

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Борьба с памятники

Со стихийным осквернением памятников в Украине перед Днем Победы такие случаи участились. На днях в Харькове на проспекте Григоренко был свален памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Ответственность за уничтожение бюста взяла на себя организация "Фрайкор", которая включает в себя добровольцев, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе.

На странице организации в Facebook было опубликовано фото поваленного памятника и стоящих в балаклавах на нем людей.

Фото facebook.com/freikorps.org В Харькове члены организации "Фрайкор" снесли бюст маршала Жукова

"Неизвестные патриоты передают поздравление всем сепарам и вате города! Палачи украинского народа не имеют права стоять на нашей земле", — заявили в "Фрайкоре". Тем не менее через несколько часов после инцидента бюст Жукову восстановили.

При этом мэр города Геннадий Кернес назвал вандалов "доморощенными декоммунизаторами" и потребовал от полиции взять все памятники под охрану.

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"Понятно, что ночные вандалы, трусливо, в темноте, борются не за декоммунизацию. Они просто по сути своей разрушители, которым плевать на чувства уже так немногочисленных ветеранов, их дедов, бабушек и просто людей, которые уничтожили фашизм. Хотя бы из уважения к их возрасту и заслугам можно было бы этого не делать", — напомнил Кернес.

В это время в Днепре неизвестные разрисовали красной краской и повредили монумент советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне города в августе 1941 года. Вандалы краской написали на монументе "коммунизм".

ГУ НП в Днепропетровской области В Днепре осквернили мемориал советским воинам

Немногим ранее в Запорожье неизвестные осквернили памятник жертвам Второй мировой войны на Аллее боевой славы. На монументе появилась надпись "Слава УПА" и изображение флага Украинской повстанческой армии.

iz.com.ua В Запорожье осквернили памятник

У памятника и Аллеи традиционно проходят главные церемонии 8-го и 9-го мая, зажигают Вечный и огонь возлагают цветы, а в прошлом году здесь прошли столкновения между представителями организации "Полк победы", представителями патриотических организаций и полицией.

В Сумской области в селе Каменка памятник советскому генералу Николаю Ватутину также разрушили. Как заявлялось на страницах ультраправой организации "Рассвет" в соцсетях — "Ватутин напился и убежал".

"Рассвет" в Facebook В Сумской области украли памятник генералу Ватутину

Напомним, что Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.

Предупреждения Вятровича

Наряду с этим, в преддверии 9 мая в обществе продолжается война, ставшая традиционной в последние годы, с символами Победы. В этом году 9 мая впервые пройдет при официальном запрете георгиевской ленты. Скандальное вето вступило в силу в Украине 15 июня 2017 года. Согласно документу, за публичную демонстрацию или ношение ленты предусмотрено наказание в виде 50-150 необлагаемых минимумов (850-2550 гривен). В случае повторного проступка в течение года — от 150 до 300 необлагаемых минимумов (2550-5100 гривен) и административный арест на срок до 15 суток.

Запрет предусматривает исключение лишь для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

На сегодняшний день, после того, как георгиевская лента стала одним из атрибутов ополченцев в Донбассе, из символа славы она превратилась в символ раздора и часто становится причиной конфликтов и драк. Начальник столичной полиции Андрей Крищенко уже заявил, что 9 Мая коммунистическую символику и георгиевские ленты полицейские будут изымать.

"Георгиевские ленты и коммунистическая символика однозначно не будут допускаться. С людьми, которые ее используют, будет проводиться разъяснительная работа, кто не поймет — будут задерживаться и будем составлять соответствующие материалы", — уточнил Крищенко.

По этому поводу уже высказался и одиозный глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, 9 Мая "не является выходным днем для выполнения законов Украины".

Отвечая на вопрос, как следует поступать с теми, кто, следуя советской традиции, будет отмечать этот день с красными флажками, георгиевскими лентами и другой коммунистической символикой, директор ИНП отметил: "Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности".

В ожидании столкновений

Отметим, что в последние несколько лет День Победы в стране проходит крайне неспокойно. Ожесточенные конфликты происходили в разных регионах, а в минувшем году столкновения произошли Мелитополе, Запорожье, Днепре и Киеве. В этом году День Победы также не обещает быть спокойным, хотя полиция уже перешла на усиленный режим работы. В частности, в Киеве заявлена акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне.

В минувшем году "Бессмертный полк" по стране прошел в условиях запрета властями традиционной символики 9 мая и сопровождался множеством провокаций со стороны радикалов. В этом году они также в стороне не остались. Так, лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский уже объявил об акции "Бессмертная дивизия" на 9 мая.

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"В "поддержку" ватного пропагандистского хэппенинга "Бессмертный полк" мы инициируем акцию "Бессмертная дивизия". Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии "Галичина" мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен", — написал Корчинский в Facebook.

При этом Киевская горадминистрация зарегистрировала на 9 мая как "Бессмертный полк", так и заявку движения "Организация украинских националистов" (ОУН) на свое мероприятие.

РИА Новости Украина уже писало, что радикалы и националисты не упустят шанс "отличиться" 9 мая.

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"Было бы наивно полагать, что ультрас растеряли свой протестный дух. Скорее всего, они постараются взять реванш 9 мая. Радикалы, националисты и прочие члены различных правых течений не смогут упустить такой шанс накануне выборов. Нужно же им поднимать свой просевший рейтинг", — говорится в материале Дарьи Егоровой.

По материалам открытых источников интернет