"Оскорблять и бить по печени". Радикалы поделились планами на 9 мая

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Представители националистических сил — лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский и пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский — считают акцию "Бессмертный полк" пропагандой "русского мира" и "очень плохой пародией на то, что проводится в Москве". Об этом они сообщили в комментариях "Обозревателю".

"Это исключительно пропаганда "русского мира". Никакой другой цели она не имеет. Этим людям наплевать на трагедию, которая произошла несколько десятков лет назад, на Вторую мировую войну, на жертв со стороны нацизма, на жертв со стороны большевизма (…) Если подвернется случай, я думаю, удастся дать кому-то из ватников по печени", — заявил Корчинский.

При этом он считает, что 9 мая будут столкновения, и "провокации могут удастся".

"Я думаю, что мы будем поддаваться на провокации. (…) Мы будем делать то, что должен делать хороший гражданин Украины, если он сталкивается с фактом московской пропаганды. (…) Я думаю, как и каждый гражданин Украины, таких людей надо оскорблять и отбирать у них всю символику (георгиевские ленточки и коммунистическая символика — Ред.)", — заключил Корчинский.

В свою очередь Скоропадский считает, что появление запрещенной символики должны отслеживать СБУ и Национальная гвардия.

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"У нас будет несколько групп в Киеве и в Одессе. Их задача – наблюдать, что происходит. Но с учетом того, что там будет примерно такая же охрана, как была во время гей-парада, "коробка" из Нацгвардии, мы вряд ли что-то сможем сделать. Если там появится георгиевская лента, красный флаг или портрет Сталина, ответственность за это будет лежать на организаторах этого мероприятия и на Национальной полиции, которая обязана отвечать за порядок", — заявил пресс-секретарь ПС.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил провокаций в День победы, который отмечают 9 мая в Украине.