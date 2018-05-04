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    Общество

    СБУ отреагировала на задержание бразильца киевскими радикалами

    (обновлено: )77406
    Гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги в настоящее время общается с сотрудниками Службы безопасности Украины. По словам Елены Гитлянской, детали будут позже.
    Гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги, воевавший на стороне ДНР
    novynarnia.com

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги, задержанный в пятницу националистами в Киеве, сейчас общается с сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

    В пятницу националисты заявили, что задержали в столице гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который ранее был осужден в Украине по обвинению в участии в боях на стороне самопровозглашенной ДНР. Они привели его к зданию СБУ, чтобы передать правоохранителям. Сам Лусварги заявил, что после того, как его приговор был отменен, он жил в монастыре в Киеве и в пятницу отправился в посольство Бразилии. Он также сообщил, что не поддерживает контактов с ополченцами.

    "Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги сейчас общается с сотрудниками СБУ… Сейчас мы будем проводить работу с этим человеком и потом сообщим вам о деталях", — говорится в сообщении Гитлянской Facebook.

    Лусварги был задержан правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту "Борисполь", сразу после его прибытия в Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ДНР. Позднее приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, Лусварги был освобожден.

    novynarnia.com
    Задержание гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, воевавшего на стороне ДНР

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