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    В МВД отреагировали на антисемитские высказывания радикалов в Одессе

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (257)

    (обновлено: )59529
    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в Украине недопустимы публичные антисемитские призывы, в том числе на массовых акциях, как в среду в Одессе, "это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция".
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "пещерным средневековьем" заявления радикалов о евреях в Одессе и сообщил, что полиция возбудила уголовное дело.

    Ранее глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский возмутился из-за того, что руководитель экстремистского движения "Правый сектор" в Одессе Татьяна Сойкина сделала во время "Марша украинского порядка" в городе 2 мая ряд радикальных заявлений о евреях.

    Смотрите также: Лидер "Правого сектора" в Одессе призвала очистить Украину от евреев

    "В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция. По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по части первой статьи 161 "Нарушение расового, национального равноправия граждан", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

     

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