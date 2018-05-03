В МВД отреагировали на антисемитские высказывания радикалов в Одессе

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "пещерным средневековьем" заявления радикалов о евреях в Одессе и сообщил, что полиция возбудила уголовное дело.

Ранее глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский возмутился из-за того, что руководитель экстремистского движения "Правый сектор" в Одессе Татьяна Сойкина сделала во время "Марша украинского порядка" в городе 2 мая ряд радикальных заявлений о евреях.

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"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция. По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по части первой статьи 161 "Нарушение расового, национального равноправия граждан", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.