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    Лидер "Правого сектора" в Одессе призвала очистить Украину от евреев

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    Призывы члена "Правого сектора" со словами "Украина будет принадлежать украинцам, а не ж_дам!" уже вызывали бурю возмущения. Слова прозвучали во время националистического марша в Одессе.
    Видео facebook.com/eduard.dolinsky

    В Одессе во время "Марша украинского порядка" руководитель "Правого сектора" в Одессе Татьяна Сойкина призвала очистить Украину от евреев.

    Радикальные националистические организации в минувшую среду проводили в Одессе акцию, посвященную трагедии 2 мая.

    "Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж_дам! Не олигархии. Слава Украине!" — сказала Сойкина, выступая на марше.

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    Ее слова уже прокомментировал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. "Интересно, она имеет ввиду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?" — высказал он свое возмущение в Facebook.

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