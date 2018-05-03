Лидер "Правого сектора" в Одессе призвала очистить Украину от евреев

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В Одессе во время "Марша украинского порядка" руководитель "Правого сектора" в Одессе Татьяна Сойкина призвала очистить Украину от евреев.

Радикальные националистические организации в минувшую среду проводили в Одессе акцию, посвященную трагедии 2 мая.

"Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж_дам! Не олигархии. Слава Украине!" — сказала Сойкина, выступая на марше.

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Ее слова уже прокомментировал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. "Интересно, она имеет ввиду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?" — высказал он свое возмущение в Facebook.

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