Долинский: Только 5% украинцев не хотели бы жить с евреями

РИА Новости Украина

В некоторых странах Центральной и Восточной Европы примерно каждый пятый взрослый или более говорят, что они не примут евреев в качестве сограждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского центра Pew Research Center, который проводился в 18 странах Центральной и Восточной Европы.

Самый низкий уровень бытового антисемитизма среди стран Восточной Европы зафиксирован в Украине: только 5% украинцев не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Также низкие показатели наблюдаются в Сербии и Болгарии – по 7%.

Самый высокий уровень антисемитизма зафиксирован в Армении (32%), Литве (23%) и Румынии (22%). Также довольно высокий уровень антисемитизма в Чехии и Польше.

18% поляков заявили, что не хотели бы видеть евреев в качестве граждан своей страны и еще 30% сказали, что не будут принимать их как членов своей семьи.

Авторы исследования отмечают, что при рассмотрении взглядов на евреев через призму преобладающих религиозных групп региона нет существенных различий между православными христианами и католиками. Хотя между странами существуют значительные различия, отношение православных христиан региона, по большей части, похоже на отношение католиков.

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Например, аналогичные доли православных христиан и католиков по всему региону (17 и 16% соответственно) говорят, что они не хотят, чтобы евреи были их соседями. То же самое можно сказать и о мнениях о евреях как о гражданах и членах семьи.

"Журналисты увидели в нем (опросе — Ред.), что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе. Так вот, это исследование – не отчет по антисемитизму, а опрос общественного мнения. Проводился он в 2015-16 годах в странах Центральной и Восточной Европы. Задавали на нем вопрос: "Хотели ли бы вы видеть евреев своими согражданами"?” — написал на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По мнению Долинского, этот опрос очень странный и вот почему: "В Чехии – самой юдофильской стране Европы — он показал, что 19% населения не хотят евреев. В Армении – где евреев практически нет – 32% не желают дышать одним воздухом с евреями".

"В Украине, где Pew Research никогда сам не проводил опросов общественного мнения, только 5% в 2015 году не хотели жить с евреями, или чтобы еврей был членом семьи. Почему 95% украинцев не против иметь еврея в качестве члена семьи тоже понятно. Как говорится, "еврей не роскошь, а средство передвижения".

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Это не исследование или отчет по антисемитизму, так как у этого опроса другая цель и в нем не используется статистика по антисемитизму. Почему этот опрос появился сейчас? Он был опубликован уже давно и там шла речь не только о евреях, но и мусульманах и цыганах. В данном случае, вчера данные из этого отчета были использованы в статье про Польшу и её законы о Холокосте. Поэтому, ничего нового или сенсационного там нет”, – подытожил Долинский.