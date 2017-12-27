Еврейский вопрос. Антисемитские скандалы в Одессе и по стране

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Украине под конец года разгорелся новый антисемитский скандал. В центре Одессы неизвестные разрисовали надписями антисемитского содержания ряд зданий, которые связаны с еврейской диаспорой. На здании областного архива, которое в прошлом было синагогой и которое планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос", появилась надпись "Прочь жидов, Украина для украинцев!", а на входе в Музей Холокоста на Большой Арнаутской написали "Первый тост — за Холокост!".

Таймер Антисемитские надписи на воротах одесского Музея Холокоста в Одессе

По факту осквернения провокационными антисемитскими надписями зданий в центре города в полиции Одессы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также на унижение национального достоинства).

Советник начальника областного полицейского управления Руслан Форостяк пообещал, что злоумышленников обязательно установят, а к делу привлекут лучших следователей. А в местной еврейской общине "Хабад" выразили возмущение инцидентом.

"Конечно, мы возмущены тем, что днём на центральных улицах города появляются подобные призывы, и будем обращаться к президенту для того, чтобы ускорить расследование", — сообщил пресс-секретарь организации Болеслав Капулкин.

Провокационные надписи уже закрашены, однако это не первый подобный инцидент в этом году. Подробнее о скандалах — в обзоре РИА Новости Украина.

Вандалы и памятники

По Украине нередки случаи вандализма с еврейскими памятниками. В одном только Киеве подобных инцидентов было несколько в течение года. Так, в мае неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста "Менора", который установлен в Бабьем Яре.

Эдуард Долинский, facebook Оскверненный памятник "Менора"

В декабре на Контрактовой площади, неизвестные осквернили установленный к празднику Ханука семисвечник (менору), нарисовав на нем свастику и сделав надпись: 14/88. Через несколько дней ханукальный светильник на Подоле облили кровью животных. Полиция начала расследование вандализма по статье «хулиганство».

Во Львове летом трое молодых людей пытались испортить сооружение на территории "Пространства синагог", рисуя краской на одной из плит свастику. Прохожий, который заметил вандалов, вызвал правоохранителей. Возраст злоумышленников составлял 15, 16 и 20 лет. Их заставили стереть надписи и отправили в Галицкий отдел полиции. Консул Израиля в Западном регионе Украины потребовал наказания для виновных в антисемитских актах вандализма.

Также летом в действующую синагогу Львова на улице Братьев Михновских бросили коктейль Молотова, а на стенах синагоги на ул. Шолом-Алейхема, 12 неизвестные написали оскорбительные высказывания "Долой еврейскую власть" и "Жиды, помните 1 июля", намекая на погромы, которые происходили во Львове с 30 июня по 2 июля 1941 года, когда погибли 7000 евреев. В горсовете Львова после инцидентов заявили, что осуждают акты вандализма в отношении евреев.

Эдуард Долинский, facebook Оскверненная синагога во Львове

На Волыни в селе Пятидни летом этого года неизвестные осквернили мемориал замученным евреям. Председатель местной еврейской общины Владимир Музыченко на фоне инцидента заявил, что полиция не расследует уголовные дела о случаях вандализма.

В Тернополе в начале года неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста, нарисовав на нем свастику. В отечественном МИД назвали инцидент "спланированной провокацией, цель которой расшатать межнациональный мир и согласие в Украине".

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Политические скандалы

Наряду с этим, помимо актов вандализма, антисемитские высказывания звучат и от политиков. Так, громкий инцидент произошел с народной избранницей Надеждой Савченко в эфире одного из телеканалов, когда зрительница задала Савченко вопрос, почему никто не говорит о "еврейском иге"?

"Да, спасибо! Хороший вопрос. Если про это говорит народ, то он говорит правду. И да, власть у нас, если так взять, действительно имеет кровь не-украинскую, скажем так. Говорить про это можно – что с этим делать? Надо думать и действовать!" - заявила в ответ Савченко.

Позднее Савченко после шквала критики и широкого общественного резонанса решила объясниться в соцсети.

"После крайнего эфира на News One ко мне обратилось много евреев, особенно много было из Одессы, и все говорили, что нынешнюю власть в Украине они своей тоже не признают :-) Итак, ищем дальше, чье же оно то "иго" в Украине?… Потому что украинская по крови и по духу власть — это та, что любит Украинскую Землю больше всего и заботится о Украинском Народе, независимо от национальности, вероисповедания или цвета кожи, все в Украине могут жить в экономическом достатке, в мире и согласии!" — написала нардеп. Вместе с тем, эксперты, комментируя скандал вокруг Савченко, отмечали, что бытовой антисемитизм в контексте заявления нардепа, вышел уже за рамки быта.

В подобную ситуацию попала и пресс-секретарь экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Дарина Чиж. В сентябре в своем Facebook она назвала президента Украины Петра Порошенко "Вальцманом", но после вспыхнувшего скандала решила все же пост удалить, извинившись за него и уточнив, что многие ошибочно посчитали ее иронию антисемитизмом. Саакашвили после этого решил отстранить Чиж от исполнения обязанностей по причине ее скандальных высказываний.

По данным открытых источников интернет