наверх
20.02.201816:41
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.52- 0.12
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мусульмане и евреи выступили против запрета обрезания в Исландии

    (обновлено: )154
    Отметим, что законопроект предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы за обрезание без медицинских показаний. По мнению противников законопроекта, данный поступок сделает жизнь евреев и мусульман в Исландии неприемлемой.
    Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
    REUTERS/Jorge Silva

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Еврейские и мусульманские лидеры осуждают первую европейскую страну, предлагающую запретить мужское обрезание, пишет The Guardian. Исландия готова стать первой европейской страной, которая запретит мужское обрезание, это говорит о том, что ритуал, общий для иудаизма и ислама, может стать новым полем битвы за свободу религии.

    Всемирный гнев мусульман
    euronews (на русском)
    Решение Трампа по Иерусалиму: всемирный гнев мусульман

    Законопроект, который на данный момент рассматривает парламент Исландии, предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы за обрезание без медицинских показаний. Критики законопроекта утверждают, что этот шаг, обеспокоивший религиозных лидеров по всей Европе, сделает жизнь евреев и мусульман в Исландии неприемлемой.

    Каждый третий мужчина в мире предположительно обрезан, преимущественно по религиозным или культурным причинам. Многие евреи и мусульмане опасаются, что проблема обрезания может стать почвой для антисемитизма и исламофобии, указывая на аналогичные проблемы, связанные с религиозной одеждой и ритуальным забоем животных на мясо.

    Мусульманские и еврейские лидеры выступают против предложения запретить обрезание, тогда как кардинал Ренхард Маркс, глава католической церкви в Евросоюзе, заявил, что законопроект является "опасной атакой" на свободу вероисповедания.

    "Криминализация обрезания – очень серьезная мера, которая вызывает глубокую озабоченность", – сказал он.

    В начале января премьер Венгрии резко высказался о мусульманских беженцах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Активисты потребовали закрыть Россотрудничество
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины