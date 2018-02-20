Мусульмане и евреи выступили против запрета обрезания в Исландии

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КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Еврейские и мусульманские лидеры осуждают первую европейскую страну, предлагающую запретить мужское обрезание, пишет The Guardian. Исландия готова стать первой европейской страной, которая запретит мужское обрезание, это говорит о том, что ритуал, общий для иудаизма и ислама, может стать новым полем битвы за свободу религии.

Законопроект, который на данный момент рассматривает парламент Исландии, предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы за обрезание без медицинских показаний. Критики законопроекта утверждают, что этот шаг, обеспокоивший религиозных лидеров по всей Европе, сделает жизнь евреев и мусульман в Исландии неприемлемой.

Каждый третий мужчина в мире предположительно обрезан, преимущественно по религиозным или культурным причинам. Многие евреи и мусульмане опасаются, что проблема обрезания может стать почвой для антисемитизма и исламофобии, указывая на аналогичные проблемы, связанные с религиозной одеждой и ритуальным забоем животных на мясо.

Мусульманские и еврейские лидеры выступают против предложения запретить обрезание, тогда как кардинал Ренхард Маркс, глава католической церкви в Евросоюзе, заявил, что законопроект является "опасной атакой" на свободу вероисповедания.

"Криминализация обрезания – очень серьезная мера, которая вызывает глубокую озабоченность", – сказал он.

В начале января премьер Венгрии резко высказался о мусульманских беженцах.