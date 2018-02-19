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    Болезненная правда. Польша готова доказать причастность евреев к Холокосту

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    Шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик отметил, что среди колаборантов помогавших нацистам во времена Второй мировой войны были и евреи. Это подтверждается историческими фактами, добавил он.
    Флаг Польши
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    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Слова премьера Польши о том, что среди колаборантов, помогавших нацистам во времена Второй мировой войны, были представители разных народов, проживавших тогда на территории Польши, в том числе и евреев, подтверждаются историческими фактами, заявил шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского телевидения.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с польским коллегой Матеушем Моравецким заявил о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейского народа.

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    Ранее, отвечая на вопрос израильского журналиста, который поинтересовался, будет ли, в соответствии с новым польским законом, наказуем рассказ о том, как соседи-поляки хотели во время войны выдать его мать немцам, Моравецкий ответил: "Не будет. Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы", — сказал польский премьер.

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    Эти слова польского премьера подлили масла в огонь спора двух стран по поводу готовящегося законодательного запрета на обвинение польского народа в преступлениях Второй мировой войны. Нетаньяху заявил Моравецкому, что нет оснований сравнивать действия поляков и евреев во время Холокоста.

    "Премьер, конечно, говорил о том, что случались колаборанты как среди поляков, так и среди других народностей, проживавших тогда на территории Польши. Среди тех колаборантов были также люди еврейской национальности. Это болезненная правда. Дискуссия на эту тему также продолжается и в Израиле и возбуждает большие эмоции", — сказал Дворчик.

    "В то же время премьер говорил о факте историческом, о котором пишут историки польские, израильские и другие иностранные эксперты", — добавил он.

    В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.

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