наверх
02.02.201805:07
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    Еврейские общины РФ раскритиковали "антибандеровский" закон в Польше

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (376)

    (обновлено: )21810
    Руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин подчеркнул, что принятие Польшей скандального закона - это "очередной этап "войны памяти".
    Руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Закон об Институте национальной памяти, принятый польским сенатом и в частности устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов в преступлениях против поляков, выставляет Польшу на посмешище. Такую оценку документу в комментарии РИА Новости дал руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

    Владимир Вятрович об антибандеровском законе в Польше. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Вятрович об "антибандеровском законе" в Польше: это начало цензуры

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

    "Это очередной этап "войны памяти", на эту зыбкую дорогу почти все государства Восточной Европы встали после падения Варшавского договора, не очень понимая, что на каком-то этапе им придется воевать друг с другом. Это было вполне предсказуемо и говорит только о том, что к власти там везде пришли люди не очень дальновидные. Конкретно этот закон не только "антиукраинский", в нем совершенно очевидно присутствует элемент ревизионизма Холокоста, потому что недвусмысленно говорится о подсудности утверждений об участии поляков в Холокосте. Абсолютно оруэлловское утверждение, потому что огромное количество поляков в нем как раз участвовало", — считает Горин.

    В то же время, комментируя реакцию властей Украины, он отметил, что на нее "забавно смотреть", так как законы, которые принимаются в Украине в связи с историей войны, являются, по его мнению, полной копией польских.

    Читайте также: ТОП тем Украины: флаг ОУН над Львовом, новая "украинская школа"

    "Кричать, что у соседа что-то горит, при таком же пожаре у тебя — довольно глупо", — добавил представитель ФЕОР. Он призвал общественных деятелей помнить о том, что история не может служить какой-либо идеологии и становиться инструментом межгосударственных отношений.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
    Украина: есть ли выбор между Польшей и Бандерой?

    "В таких случаях обычно ссылаются на опыт Германии, где равно запрещены и пересмотр Холокоста, и оправдание Гитлера. Но надо понимать, что там это была лишь часть большого пути по денацификации, а здесь мы видим закон, где осуждаются и левые, и правые, и те, кто посерединке. В первую очередь, выставляя на посмешище саму Польшу", — указал собеседник.

    "Пытаясь наказать украинские инициативы по реабилитации бандеровцев, Польша вступила в клинч с другими своими партнерами — сегодня и США осудили этот законопроект, и с Израилем случился полный скандал на невероятном уровне", — заключил Горин.

    Читайте также: Западный фронт открыт: поляки "наступают" на… УПА

    Отметим, что закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    Акция "Национального корпуса" в Киеве. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает