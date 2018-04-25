В Волынской области городские бордюры сделали из еврейских надгробий

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Горохове Волынской области городские бордюры выложили из еврейских надгробий.

Об инциденте сообщает на своей странице в Facebook община Хесед.

"Сегодня представители нашей общины, совместно с «Volunteer Community» выехали на место, чтобы убедиться в данном факте. Действительно на одной улице бордюры – это мацевы (надгробки) с еврейского кладбища, мы обнаружили более 40 штук и думаем, что это не предел. Никто из опрошенных нами жителей не смог сказать как мацевы оказались на дороге…Мер города, при встрече, пообещал оказать содействие в решении данного вопроса", — сообщает община.

Хесед Община В городе Горохов Волынской области обнаружили бордюры, выложенные из еврейских надгробий

Хесед Община Фото сделано на еврейском кладбище в Горохове.

На встрече с мэром обсудили возможность перемещения мацев на место, где исторически было еврейское кладбище, и где уже установлен информационно-памятный знак. Местные жители также предложили свою помощь.

Ранее сообщалось, что в Одессе на территории Артиллерийского парка рабочие проложили траншею через старое Еврейское кладбище.

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