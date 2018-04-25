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    Общество

    Скандал в Одессе: рабочие проложили траншею через еврейское кладбище

    (обновлено: )27504
    Религиозная община уже заявила, что не давала своего согласия на земляные работы на территории второго Еврейского кладбища в Одессе, в результате чего на поверхности оказались старые надгробия.
    В Одессе рабочие вырыли траншею через старое еврейское кладбище
    Фото dumskaya.net

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на территории Артиллерийского парка рабочие проложили траншею через старое Еврейское кладбище.

    В результате земляных работ на поверхность попали старинные кирпичи с клеймом "Д.Бланкъ", а также обломки надгробий с надписями на иврите.

    Фото dumskaya.net
    В Одессе рабочие вырыли траншею через старое еврейское кладбище

    В еврейской религиозной общине "Хабад Шомрей Шабос", которой принадлежит территория бывшего кладбища, "Думской" уже заявили, что никаких земляных работ в этом месте не согласовывали.

    Ранее в Жашкове Черкасской области местные власти решили запретить искусственные цветы в местах захоронения.

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