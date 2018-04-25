Скандал в Одессе: рабочие проложили траншею через еврейское кладбище

Фото dumskaya.net

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на территории Артиллерийского парка рабочие проложили траншею через старое Еврейское кладбище.

В результате земляных работ на поверхность попали старинные кирпичи с клеймом "Д.Бланкъ", а также обломки надгробий с надписями на иврите.

Фото dumskaya.net В Одессе рабочие вырыли траншею через старое еврейское кладбище

В еврейской религиозной общине "Хабад Шомрей Шабос", которой принадлежит территория бывшего кладбища, "Думской" уже заявили, что никаких земляных работ в этом месте не согласовывали.

Ранее в Жашкове Черкасской области местные власти решили запретить искусственные цветы в местах захоронения.