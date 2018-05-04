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    Радикалы своеобразно извинились за антисемитские высказывания в Одессе

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (260)

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    По словам главы "Правого сектора" Одесской области Татьяны Сойкиной, под "жидами" она не имела в виду евреев и обвинять "Правый сектор" в антисемитизме - абсурд.
    Глава Правого сектора Одесской области Татьяна Сойкина
    Facebook Татьяны Сойкиной

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Глава "Правого сектора" Одесской области Татьяна Сойкина извинилась за свои скандальные антисемитские высказывания на марше националистов в Одессе 2 мая. Свои "извинения" Сойкина опубликовала в Facebook.

    Глава Правого сектора в Одессе Татьяна Сойкина призвала очистить Украину от евреев
    Видео facebook.com/eduard.dolinsky
    Лидер "Правого сектора" в Одессе призвала очистить Украину от евреев

    "В Одессе состоялся #МаршУкраинськогоПорядку. Как всегда, за мероприятием пристально следили наши недруги с "ватного" и либерального лагеря. Если бы причин для критиканства не нашлось — они бы все равно что-то придумали…Реплика, за которую меня раскритиковали, была следующей: "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам. Не олигархии! Слава Украине!". Во-первых, я хочу попросить прощения у всех, кого обидела эта фраза. Во-вторых, подчеркиваю, что под "жидами" я не имела в виду евреев. Обвинять "Правый сектор" в антисемитизме — абсурд", — написала Сойкина.

    Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "пещерным средневековьем" заявления радикалов о евреях в Одессе и сообщил, что полиция возбудила уголовное дело.

        

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