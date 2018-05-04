Радикалы своеобразно извинились за антисемитские высказывания в Одессе

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Глава "Правого сектора" Одесской области Татьяна Сойкина извинилась за свои скандальные антисемитские высказывания на марше националистов в Одессе 2 мая. Свои "извинения" Сойкина опубликовала в Facebook.

"В Одессе состоялся #МаршУкраинськогоПорядку. Как всегда, за мероприятием пристально следили наши недруги с "ватного" и либерального лагеря. Если бы причин для критиканства не нашлось — они бы все равно что-то придумали…Реплика, за которую меня раскритиковали, была следующей: "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам. Не олигархии! Слава Украине!". Во-первых, я хочу попросить прощения у всех, кого обидела эта фраза. Во-вторых, подчеркиваю, что под "жидами" я не имела в виду евреев. Обвинять "Правый сектор" в антисемитизме — абсурд", — написала Сойкина.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "пещерным средневековьем" заявления радикалов о евреях в Одессе и сообщил, что полиция возбудила уголовное дело.