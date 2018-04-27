Внезапно. США критикуют Украину за нацизм и антисемитизм

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Америке обеспокоились проблемой пропаганды нацизма и антисемитизма в Украине и в Польше: 56 конгрессменов США направили письмо в Госдеп, обратив внимание, в частности, на прославление в Украине "нацистских коллаборационистов Степана Бандеры, Романа Шухевича и Организации украинских националистов".

В письме конгрессмены критикуют мероприятия прошлого года в честь УПА (Шухевич.Фест, переименования киевских улиц в честь Бандеры и Шухевича, выставки УИНП).

ОУН и УПА авторы документа обвиняют в сотрудничестве с нацистами ("в некоторых случаях") и в причастности к массовым убийствам евреев, поляков и представителей других этнических меньшинств в период между 1941 и 1945 годами.

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Конгрессмены упомянули и батальон "Азов", назвав его "неонацистским" ("neo-Nazi Azov Battalion"). И напомнили о росте количества случаев антисемитизма в Украине, к которым относятся осквернение мемориалов Холокоста и еврейских храмов. В качестве примера привели принесение свиной головы со свастикой в синагогу в Умани.

Украина останется "антироссийским форпостом"

Конгресс будет критиковать Украину за случаи антисемитизма и проявления неонацизма, однако это не изменит отношения Вашингтона к Украине как к антироссийскому форпосту, считает политолог Михаил Погребинский.

По его словам, появление письма вполне объяснимо: "есть организации, прежде всего еврейские, которые отслеживают ситуацию с антисемитизмом".

Политолог отметил, что эти организации и раньше обращали внимание на проявления антисемитизма в Украине, а сейчас имеют возможность убедиться в том, что инициаторы подобных эксцессов "оказываются абсолютно безнаказанными» и фактически "крышуются" властью".

"Власть, конечно, в этом не признается. Но понятно, что организации типа С14, "Правого сектора" и так далее — они не скрывают своего отношения к этой теме. Поэтому, я думаю, рано или поздно должна была появиться такая информация. И она попала не только в письмо конгрессменов, но и в отчет (Госдепа США — ред.) по правам человека в Украине", — сказал Погребинский.

Он подчеркнул: распространение такой информации — это важно, но вряд ли это кардинальным образом изменит отношение США к Украине как к государству: «да, они (США — ред.) будут оказывать давление на украинские власти, власти попытаются как-то изображать из себя борцов за права человека, но вряд ли им кто-то поверит».

"Конгресс с удовольствием будет обсуждать в целом антисемитские выходки, в этом я не сомневаюсь… А само отношение к Украине как к форпосту антироссийскому — не изменится", — резюмировал Погребинский.

Киев: выводов не сделали

Письмо конгрессменов вызвала в Киеве реакцию, ясно показывающую: делать выводы здесь не собираются. Скандально известный директор Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что письмо конгрессменов является "смешением некомпетентности и сознательного искажения информации, смешиванием правды и лжи".

"Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 года возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только, как минимум, о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись", — подчеркнул глава УИНП, чьи слова приводит Радио Свобода.

Отреагировали и в МВД Украины. В ведомстве заявили, в частности, что полк Нацгвардии "Азов" — профессиональное подразделение, которое "…функционирует в строгом соответствии с законами, боевыми и дисциплинарными уставами военных формирований Украины и имеет героическую победную историю, в частности, освобождение от пророссийских оккупантов города Мариуполя"…

В МВД также напомнили о задержании членов преступной группировки, которые будто бы совершали нападения, в том числе, на культовые сооружения "с провокационной целью подрыва дружественных отношений Украины с иностранными партнерами, в частности, США, Польшей, Венгрией, Израилем".

Напомним, задержанных членов "группировки Торпеды" подозревают в ряде провокаций (в том числе и в погроме синагоги в Умани), которые они осуществляли якобы "по заказу из России".

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Вероятно, и мероприятия в память о дивизии СС "Галичина" проходят в Украине не иначе как "по заказу из России"… Понятно, что националистическую идеологию нынешняя украинская власть менять не будет — собственно, не на что.

Врагов все больше

Конечно, Запад в любом продолжит использовать Украину как "таран" против России. Но все же из-за героизации пособников нацизма и усиления антисемитских проявлений у Киева возникает все больше проблем на международной арене. Украинской власти не удается убедить международную общественность в том, что последователи нацистов действуют сами по себе.

Напомним, Украинский еврейский комитет выступал с критикой Института нацпамяти, установившего в Бабьем Яру информационный стенд, посвященный редактору газеты ОУН Ивану Рогачу. В комитете отметили, что он публиковал статьи, "призывавшие к преследованию и уничтожению евреев". Установить такую табличку в Бабьем Яру не могли без одобрения властей.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин, выступая на парламентских слушаниях в Верховной Раде, заявил, что к убийству около 1,5 миллиона евреев в 1941 году причастны члены Организации украинских националистов. Это заявление вызвало шквал критики со стороны украинских радикалов.

По информации источника РИА Новости в израильском МИД, Израиль регулярно доводит до сведения Киева свою обеспокоенность проявлениями антисемитизма, но не всегда делает это в публичной плоскости.

Героизация в Украине УПА, Бандеры, Шухевича очень плохо воспринимается и в Польше — все этих "героев" там считают пособниками нацистов. В Варшаве недвусмысленно заявили, что с Бандерой Украина в Европу не войдет.

Напомним, 1 марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.