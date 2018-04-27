МВД жестко ответило на обвинения конгрессменов США в антисемитизме

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины отвергает обвинения более 50 конгрессменов США в финансировании антисемитизма в стране, говорится в ответе МВД на запрос Радио Свобода.

Ранее 56 американских конгрессменов обратились с письмом в Государственный департамент США, в котором выразили обеспокоенность по поводу роста антисемитизма, финансируемого государством, и отрицания Холокоста в Европе, в частности в Украине и Польше. Конгрессмены убеждены, что Украина прославляет "нацистских коллаборационистов", а также заявили о необходимости роспуска "неонацистского батальона "Азов".

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"Министр внутренних дел Арсен Аваков считает недопустимым, чтобы в современной Украине любого из украинских или иностранных граждан дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуре. Все подобные преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию правоохранительных органов", — подчеркнули в министерстве.

"В октябре 2017 года Нацполиция разоблачила организованную преступную группировку, которая в течение 2016-2017 годов совершала нападения на диппредставительства, иностранные организации, памятники архитектуры и культовые сооружения на территории государства. Они действовали с провокационной целью подрыва дружественных отношений Украины с иностранными партнерами, в частности, США, Польшей, Венгрией, Израилем", — напомнили в ведомстве.

Также в МВД отвергают обвинения в неонацизме относительно полка Нацгвардии "Азов", который конгрессмены назвали "батальоном".

"Это профессиональное подразделение является одним из наиболее мотивированных и боеспособных, с первого дня вооруженной агрессии РФ противостоит ей на фронте, защищает суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Оно функционирует в строгом соответствии с законами, боевыми и дисциплинарными уставами военных формирований Украины и имеет героическую победную историю, в частности, освобождение от пророссийских оккупантов города Мариуполя", — говорится в ответе МВД.

Напомним, ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятирович заявил, что обращение, которое 56 американских конгрессменов направили в Госдепартамент с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу из-за "финансируемого государствами антисемитизма", несет в себе искажение информации.

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