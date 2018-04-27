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    Аналитика и комментарии

    Госдеп США по Украине. Вот и сказочке конец?

    (обновлено: )165490
    Опубликованный доклад Госдепартамента США по нарушению прав человека в Украине рискует окончательно испортить отношения власти с заокеанскими покровителями.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Пока первые лица государства готовят к выборам список достижений своего четырехлетнего правление, западные партнеры обнародовали перечень того, чем власть вряд ли будет гордиться.

    Убийства и пытки

    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac
    DW: Госдеп США заявил о серьезных нарушениях прав человека в Украине

    Госдепартамент Соединенных Штатов опубликовал доклад по правам человека в Украине за минувший год, из которого ясно одно — за четыре года после ухода "злочинной власти" ситуация в стране ухудшилась до нельзя.

    В документе ключевыми проблемами украинской власти называются незаконные убийства и пытки на Донбассе, похищения людей и произвольные аресты и страшные условия в тюрьмах. Имеются у заокеанских друзей огромные претензии и к судебной системе, тотальной коррупции во власти, цензуре и преследовании СМИ.

    "Широкомасштабная коррупция на правительственном уровне; цензура; блокировка веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, а также насилие против этнических меньшинств", — сказано в документе.

    Страх и ненависть

    Кроме того, из отчета становится ясно, что в СБУ практикуются насильственные исчезновения и "непризнанные задержания" граждан. На территории, контролируемой правительством, в УКВЧ зафиксировало несколько случаев применения методов допроса, которые могут быть приравнены к пыткам, включая имитацию казни и пытки электрическим током. Можно подозревать, что о таких случаях сообщается недостаточно, поскольку жертвы часто остаются под стражей или боятся сообщать о злоупотреблениях из-за страха мести или отсутствия доверия к системе правосудия.

    Вызывает обеспокоенность Штатов и то, что виновные в расстрелах на Майдане и пожаре в одесском Доме профсоюзов до сих пор не привлечены к ответственности.

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    Огромные потери

    Как считает политолог Алексей Якубин, отчет Госдепа США показал, что поддержка украинской власти сегодня не является безоговорочной.

    "Появление этого документа — достаточно серьезный нюанс. Это показатель того, что в какой-то степени сегодня США находятся на распутье по поводу Украины и особенности ее политических кругов, которые раньше могли надеяться на поддержку американцев. Отчет Госдепа — последнее американское предупреждение. Власти показывают, что дальше не могут безапелляционно поддерживать нынешний политический режим. Нарушение прав человека в Украине настолько увеличилось, что Госдеп США просто не может закрывать на это глаза. В Штатах понимают, что дальнейшее сотрудничество уже оборачивается большими репутационными потерями", — отметил Якубин.

    Большие сомнения

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS/Fabrizio Bensch
    Почему Порошенко для США все меньше "их сукин сын"

    Политолог считает показательным тот факт, что отчет появился в предвыборный год.

    "США готовы предъявить вексель украинской власти по части прав человека. Дальнейшая ситуация может кардинально повлиять на отношение Штатов  и Киева. Ведь количество сигналов становится критическим, а правохранительные органы не только не помогают, но еще и способствуют нарушениям против определенных групп", — говорит эксперт.

    По его мнению отдельное внимание в отчете Госдепа США уделяется проблеме свободы слова

    "США отмечают значительно ухудшение ситуации с медиа. В отчете появилось понятие «направленный плюрализм», суть его в том, что большинство медиа ангажированы, а плюрализм играет роль некоего декора. Штаты выражают серьезную обеспокоенность и сомневаются, что в Украине есть такая свобода слова, как об этом говорят политики", — резюмировал Якубин.

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Украина - страна, где права человека вынесены за скобки

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    Все давно понятно

    Между тем, политический эксперт, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков убежден, что хоть все пункты, которые описаны в отчете в большей степени соответствуют действительности, последствий ждать не стоит. 

    "Характер доклада Госдепартамента более информационный с указанием на те проблемы, о которых в Украине итак все знают.  На отношениях между американскими партнерами и украинской властью это никак не отразится. Равно как и на размерах экономической и военной поддержки, которую Украина сегодня получает со стороны США. Конечно, отчет Госдепартамента не добавит радости на Банковой, но в то же время серьезных изменений в межгосударственном общении тоже ждать не стоит", — резюмировал Разумков. 

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