Госдеп США по Украине. Вот и сказочке конец?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Пока первые лица государства готовят к выборам список достижений своего четырехлетнего правление, западные партнеры обнародовали перечень того, чем власть вряд ли будет гордиться.

Убийства и пытки

Госдепартамент Соединенных Штатов опубликовал доклад по правам человека в Украине за минувший год, из которого ясно одно — за четыре года после ухода "злочинной власти" ситуация в стране ухудшилась до нельзя.

В документе ключевыми проблемами украинской власти называются незаконные убийства и пытки на Донбассе, похищения людей и произвольные аресты и страшные условия в тюрьмах. Имеются у заокеанских друзей огромные претензии и к судебной системе, тотальной коррупции во власти, цензуре и преследовании СМИ.

"Широкомасштабная коррупция на правительственном уровне; цензура; блокировка веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, а также насилие против этнических меньшинств", — сказано в документе.

Страх и ненависть

Кроме того, из отчета становится ясно, что в СБУ практикуются насильственные исчезновения и "непризнанные задержания" граждан. На территории, контролируемой правительством, в УКВЧ зафиксировало несколько случаев применения методов допроса, которые могут быть приравнены к пыткам, включая имитацию казни и пытки электрическим током. Можно подозревать, что о таких случаях сообщается недостаточно, поскольку жертвы часто остаются под стражей или боятся сообщать о злоупотреблениях из-за страха мести или отсутствия доверия к системе правосудия.

Вызывает обеспокоенность Штатов и то, что виновные в расстрелах на Майдане и пожаре в одесском Доме профсоюзов до сих пор не привлечены к ответственности.

Читайте также: Почему Украина игнорирует рекомендации ООН по правам человека

Огромные потери

Как считает политолог Алексей Якубин, отчет Госдепа США показал, что поддержка украинской власти сегодня не является безоговорочной.

"Появление этого документа — достаточно серьезный нюанс. Это показатель того, что в какой-то степени сегодня США находятся на распутье по поводу Украины и особенности ее политических кругов, которые раньше могли надеяться на поддержку американцев. Отчет Госдепа — последнее американское предупреждение. Власти показывают, что дальше не могут безапелляционно поддерживать нынешний политический режим. Нарушение прав человека в Украине настолько увеличилось, что Госдеп США просто не может закрывать на это глаза. В Штатах понимают, что дальнейшее сотрудничество уже оборачивается большими репутационными потерями", — отметил Якубин.

Большие сомнения

Политолог считает показательным тот факт, что отчет появился в предвыборный год.

"США готовы предъявить вексель украинской власти по части прав человека. Дальнейшая ситуация может кардинально повлиять на отношение Штатов и Киева. Ведь количество сигналов становится критическим, а правохранительные органы не только не помогают, но еще и способствуют нарушениям против определенных групп", — говорит эксперт.

По его мнению отдельное внимание в отчете Госдепа США уделяется проблеме свободы слова

"США отмечают значительно ухудшение ситуации с медиа. В отчете появилось понятие «направленный плюрализм», суть его в том, что большинство медиа ангажированы, а плюрализм играет роль некоего декора. Штаты выражают серьезную обеспокоенность и сомневаются, что в Украине есть такая свобода слова, как об этом говорят политики", — резюмировал Якубин.

Читайте также: Почему доклад ООН правам человека в Украине снова проигнорируют

Все давно понятно

Между тем, политический эксперт, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков убежден, что хоть все пункты, которые описаны в отчете в большей степени соответствуют действительности, последствий ждать не стоит.

"Характер доклада Госдепартамента более информационный с указанием на те проблемы, о которых в Украине итак все знают. На отношениях между американскими партнерами и украинской властью это никак не отразится. Равно как и на размерах экономической и военной поддержки, которую Украина сегодня получает со стороны США. Конечно, отчет Госдепартамента не добавит радости на Банковой, но в то же время серьезных изменений в межгосударственном общении тоже ждать не стоит", — резюмировал Разумков.