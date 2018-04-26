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    "Не успели добить". Радикалы из С14 жестоко избили православного активиста

    (обновлено: )1012511
    На православного общественного деятеля, врача-кардиолога, председателя Киевского православного братства св. Архангела Михаила, Украинской Православной Церкви Валентина Лукияника произошло нападение.
    Валентин Лукияник
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Радикалы из группировки С14 напали на православного общественного деятеля, врача-кардиолога, председателя Киевского православного братства св. Архангела Михаила, Украинской Православной Церкви Валентина Лукияника.

    Об этом сообщил пользователь Дмитрий Скворцов в Facebook.

    Пост Дмитрия Скворцова

    Благодаря выбежавшим соседям его не успели добить. Радикалы избивали врача-кардиолога "ломиками".

    "Лукияника только что избили С14. Три дня выжидали под домом. Выскочили соседи и спасли. Били ломиками. Когда соседи их разогнали, грозились делом от СБУ. Уехали на белом бусике. Номера чуть позже", — указано в опубликованном сообщении.

    Ранее лидера Прогрессивной социалистической партии Наталью Витренко и сопровождавших ее лиц возле здания окружного административного суда в Киеве облили кефиром.

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