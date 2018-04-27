В США назвали Бандеру "нацистским коллаборантом", Вятрович взорвался

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Письмо конгрессменов

Тема антисемитизма и нацизма, которая стремительно набирает обороты в Украине, в очередной раз дошла до Вашингтона. В США считают, что в Украине героизируют пособников нацизма, в том числе уничтожавших евреев. В частности, 57 американских конгрессменов подписали письмо к Госдепу, в котором выражается беспокойство в связи с ростом антисемитизма в Европе. Речь преимущественно идет об Украине и Польше.

Конгрессмены в своем письме просят Госдеп призвать Украину прекратить почитать нацистских коллаборационистов и отменить закон о признании их борцами за независимость.

"Закон Украины от 2015 года героизирует нацистских коллаборационистов и объявил уголовным преступлением отрицание их "героизма"… Организации и лица, превозносимые Украиной, включают в себя нацистских коллаборационистов Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов, а также Украинскую повстанческую армию. Эти парамилитарные группы и лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тыс. поляков и других этнических меньшинств в 1941-1945 гг", — напоминают в письме конгрессмены.

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В документе также подчеркивается, что "отбеливание" нацистских преступников идет параллельно увеличению числа случаев антисемитизма, к которым относятся осквернение мемориалов Холокоста и еврейских храмов. В качестве примера приводят принесения свиной головы со свастикой в синагогу в Умани. Наряду с этим, хотя обращение касается ситуации в Украине и Польше, большая его часть посвящена именно украинской проблеме.

Конгрессмены также пишут о деятельности "неонацистского батальона "Азов", который, по их мнению, должен быть распущен, а не включен в состав Нацгвардии, как это сделала украинская власть. Политики упоминают о том, что "Азову" запрещено получать американское оружие по закону о консолидированных ассигнованиях на 2018 год.

При этом конгрессмены просят назначить специального посланника по мониторингу и противодействию антисемитизму.

Взрыв Вятровича

Такое, письмо, естественно, не прошло незамеченным в Украине. Одиозный глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что письмо конгрессменов несет в себе искажение информации.

По его словам, мнение конгрессменов является "смешением некомпетентности и сознательного искажения информации, смешиванием правды и лжи". При этом Вятрович удивлен, что большое количество уважаемых американских политиков поставило свою подпись под таким документом.

"Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 года возглавлял одно из самых мастшабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только, как минимум, о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись", — отметил скандальный глава УИНП.

Он заявил, что в обращении примером "пронацистской или коллаборационистской пропаганды" названа информационная кампания УИНП, посвященная Украинской повстанческой армии.

"Эта информационная кампания состояла из двух выставок "УПА: ответ непокоренного народа", и одна из этих выставок как раз рассказывала о массовой антинацистской борьбе Украинской повстанческой армии. Один из стендов этой выставки рассказывал, в частности, о евреях, которые в рядах УПА боролись против нацизма, а затем боролись против коммунизма", — подчеркнул Вятрович.

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Оправдания МВД

На письмо конгрессменов внезапно отреагировали и в Министерстве внутренних дел.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков считает недопустимым, чтобы в современной Украине любого из украинских или иностранных граждан дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуре. Все подобные преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию правоохранительных органов", — заявили у Авакова.

В ведомстве отвергли обвинения в неонацизме относительно "Азова".

"Это профессиональное подразделение является одним из наиболее мотивированных и боеспособных, с первого дня вооруженной агрессии РФ противостоит ей на фронте, защищает суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Оно функционирует в строгом соответствии с законами, боевыми и дисциплинарными уставами военных формирований Украины и имеет героическую победную историю, в частности, освобождение от пророссийских оккупантов города Мариуполя", — заявили в МВД.

Заигрывания с антисемитизмом и нацизмом

О растущем числе антисемитских инцидентов в Украине раньше уже заявляли в Израиле. Так, министерство по делам диаспоры опубликовало документ, в котором Украина была названа лидером постсоветского пространства по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов.

В вину украинским властям авторы доклада ставили недостаточно жесткую реакцию на проявления антисемитизма, которые, по их данным, часто проходят по статье "хулиганство" и не рассматриваются как "преступления на почве ненависти". Одним из результатов этого стал феномен "повторяющегося осквернения", когда нападения на один и тот же объект совершаются по несколько раз подряд без последствий для преступников.

Исследователи также отмечали, что среди украинских политиков мишенью для нападок все чаще становится реальное или мнимое еврейское происхождение оппонентов.

Авторы доклада раскритиковали и деятельность Института национальной памяти во главе с Вятровичем, который, как отмечалось, занимается реабилитацией деятелей украинского национализма, запятнавших себя гонениями на евреев во время Второй мировой войны и короткого периода независимости, последовавшего за Октябрьской революцией 1917 года.