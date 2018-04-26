Вятрович взорвался, прочитав письмо конгрессменов США об антисемитизме Украины

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Обращение, которое 56 американских конгрессменов направили в Госдепартамент с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу из-за "финансируемого государствами антисемитизма", несет в себе искажение информации, заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает "Радио Свобода".

По его словам, письмо конгрессменов является "смешением некомпетентности и сознательного искажения информации, смешиванием правды и лжи".

При этом Вятрович удивлен, что большое количество уважаемых американских политиков поставило свою подпись под таким документом.

"Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 года возглавлял одно из самых мастшабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только, как минимум, о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись", — отметил историк.

Он напомнил, что в обращении примером "пронацистской или коллаборационистской пропаганды" названа информационная кампания УИНП, посвященная Украинской повстанческой армии.

"Эта информационная кампания состояла из двух выставок "УПА: ответ непокоренного народа", и одна из этих выставок как раз рассказывала о массовой антинацистской борьбе Украинской повстанческой армии. Один из стендов этой выставки рассказывал, в частности, о евреях, которые в рядах УПА боролись против нацизма, а затем боролись против коммунизма", — подчеркнул Вятрович.

Беспокойство у конгрессменов вызвал украинский закон 2015 года, который "прославляет нацистских коллаборационистов и внедряет уголовное преследование за отрицание их героизма".

Конгрессмены заявляют, что Украина прославляет "нацистских коллаборационистов Степана Бандеру, Романа Шухевича и Организацию украинских националистов, а также Украинской повстанческой армии".

Конгрессмены упоминают о росте количества случаев антисемитизма в Украине, к которым относятся осквернение мемориалов Холокоста и еврейских храмов. В качестве примера приводят принесения свиной головы со свастикой в ​​синагогу в Умани.

Отметим, что хотя обращение касается ситуации в Украине и Польше, большая его часть посвящена именно украинской проблеме.

Ранее Вятрович сообщал о том, что неизвестные осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921" в центре Киева.