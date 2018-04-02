Корнейчук: "циничный Бандера" Порошенко — в своем стиле

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 21 тыс. долларов и 60 тыс. гривен наличных, а также свыше 25 млн гривен, размещенных на банковских счетах. Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, Порошенко указал в декларации жилой дом и 4 земельных участка в Киевской области, а также три земельных участка в Киеве, 4 квартиры в Киеве, квартиру в Виннице, нежилое помещения первого этажа в Одессе, дачный дом в Киевской области, гараж в Киеве, базу отдыха Лебедь (Одесская область).

"Кононенко ("правая рука" Порошенко и главный президентский "решала") в своей декларации таки "засветил" дом в Испании (на побережье), оформленный на свою же испанскую фирму.

А вот Порошенко, у которого одинаковая схема оформления недвижимости с Кононенко, по-прежнему прикидывается, что у него нет элитного дома на первой линии возле моря в элитной испанской Малаге", — написал политаналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

Хотя журналисты ее нашли, напоминает политтехнолог, и документально доказали причастность Порошенко.

"В общем, циничный Бандера в своем стиле. Брал бы уже пример с подчиненных. Хотя можно ли критиковать президента? Как гласит легенда, он за три года на некую благотворительность потратил 800 млн грн…", — отметил Корнейчук.