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    Декларация Порошенко. Вся прибыль пошла в оффшоры - Корнейчук

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (437)

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    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, опубликованная декларация президента Петра Порошенко - это все, что надо знать о борьбе с коррупцией в Украине.
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    Доходы президента Петра Порошенко в 2017 году составили почти 16,304 миллиона гривен, сообщила пресс-служба главы государства вечером в пятницу. 

    "Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16  303 874 гривнам. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен — проценты по депозитам", — сказано в сообщении. 

    При этом отмечается, что с этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации президента за 2017 год, которая в пятницу появилась в открытом доступе.

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, декларация президента, мягко говоря, не отвечает действительности. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.

    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"
    Быков: история одного провала Порошенко

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    "Порошенко подал декларацию за 2017 год. Доход —16,3 млн грн. Из них 336 тыс грн зарплата. И 15,8 млн грн процентов с депозитов. То есть на "Рошене"Порошенко ни копейки не заработал? И на своем банке? И на молочном заводе, который стал самым крупным в стране? А куда пошла вся прибыль "Рошена"? В оффшоры? Декларация Порошенко — это все, что надо знать о борьбе с коррупцией в Украине…", — отметил Корнейчук.

    Вызывает критические замечания и сумма, которую президент потратил на благотворительность.

    "Пресс-служба президента пафосно сообщила: Порошенко за три года потратил на благотворительность 800 млн грн. Но этой информации нет в декларациях, поскольку "благотворил"Порошенко через свой фонд. Те, кто лично знает Порошенко и его патологическую жадность, от этой информации могут искренне посмеяться. Впрочем, пиарщики президента могли бы сочинить и большие суммы на благотворительность. К примеру — триллион гривен. Украинцы же знают только две реальные благотворительные акции Порошенко. Это война на Донбассе и его поездка на Мальдивы за полмиллиона долларов", — резюмировал Корнейчук.

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