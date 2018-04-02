"Чемодан, вокзал, Мальдивы". Ультрас "Мариуполя" показали банер Порошенко

скриншот с видео

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе состоялся матч между местным приазовским клубом и киевским "Динамо". Киевляне вырвали победу со счетом 2-3.

Во время матча на стадионе начались беспорядки и стычками ультрас, в ходе которых пострадало девять силовиков.

На матче присутствовал и президент Украины Петр Порошенко. Фанаты его встретили не очень дружелюбно, вывесив на трибуне большой банер с надписью "Чемодан, вокзал, Мальдивы".

Видимо намекая на недавнюю поездку Порошенко на островной курорт, которая ему обошлась в 500 тыс долларов.

Видео можно увидеть по ссылке здесь.