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    "Чемодан, вокзал, Мальдивы". Ультрас "Мариуполя" показали банер Порошенко

    (обновлено: )73591
    На матче "Мариуполь" - "Динамо" присутствовал и президент Петр Порошенко. Фанаты его встретили не очень дружелюбно, вывесив на трибуне большой банер с надписью "Чемодан, вокзал, Мальдивы".
    Банер для Порошенко на матче Мариуполь - Динамо
    скриншот с видео

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе состоялся матч между местным приазовским клубом и киевским "Динамо". Киевляне вырвали победу со счетом 2-3.

    Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе
    скриншот видео
    Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе

    Во время матча на стадионе начались беспорядки и стычками ультрас, в ходе которых пострадало девять силовиков.

    На матче присутствовал и президент Украины Петр Порошенко. Фанаты его встретили не очень дружелюбно, вывесив на трибуне большой банер с надписью "Чемодан, вокзал, Мальдивы".

    Видимо намекая на недавнюю поездку Порошенко на островной курорт, которая ему обошлась в 500 тыс долларов.

    Видео можно увидеть по ссылке здесь.

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