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    Политика

    Не только Мальдивы: Петр Порошенко потратил на отдых почти три миллиона

    (обновлено: )27401
    В декларацию Петра Порошенко также внесены как представительские расходы делегации 95 тысяч гривен, потраченные в Бельгии. На туристические услуг президент потратил 2,7 миллиона гривен.
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    УНИАН

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации за 2017 год указал расходы на туристические услуги в общей сумме около 2,736 млн гривен.

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    Согласно данным электронной декларации главы государства, обнародованной на сайте Единого государственного реестра деклараций, расходы на туристические услуги в 2017 году составили 1,32 миллиона гривен и 1,41 миллиона гривен.

    Кроме того, как расходы на услугу проживания задекларированы 1,17 миллиона гривен. При этом указано, что все эти расходы осуществлены в Украине.

    В декларацию Петра Порошенко также внесены как представительские расходы делегации 95 тысяч гривен, потраченные в Бельгии.

    Ранее СМИ сообщили, что отдых на Мальдивах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист передачи "Схемы", которая обнародовала детали отдыха Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.

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