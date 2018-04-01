Из Кропивницкого: медицинский ужас начнется уже 2 апреля

РИА Новости Украина

Автор материала — Ольга Степанова

Теоретически с понедельника уже можно будет подписывать декларации с семейными врачами, педиатрами и терапевтами. Но сегодня врачи в ужасе: пока никто из них не понимает, что они будут делать с пациентами, которые придут на следующей неделе, чтобы подписать договор. Потому что, кроме отсутствия утвержденной формы декларации и компьютерной программы, в которую врач должен будет внести данные пациентов, есть много практических вопросов, на которые медики пока не знают ответов, пишет издание "Украина-Центр".

О том, что происходит сегодня, ровно за неделю до старта "декларационной кампании", мы попросили рассказать семейного врача Елену Заднепряную, которая пока еще работает участковым терапевтом в третьей поликлинике (то есть правильно будет сказать: в амбулатории № 5 Центра первичной медико-санитарной помощи № 1).

"Официальных, утвержденных министерством бланков деклараций мы пока не получили, — рассказывает Елена Владимировна. - Компьютерной программы, в которую мы должны будем вносить данные, тоже еще нет, но пациентов мы записываем уже пару месяцев. Некоторые врачи даже берут у них копии паспортов и идентификационных кодов. Но я просто записываю фамилию и телефон, потому что мы все равно не знаем, какие еще данные нам понадобятся. Когда появится компьютерная программа, будем обзванивать всех и вводить данные. А подписать декларацию, думаю, можно будет при обращении". RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк Так и геморрой заработать легко. Как я выбирала себе врача

Сколько людей к вам уже записалось?

— На сегодняшний день около тысячи. Я терапевт на двух участках, и это в основном мои пациенты. Но есть и люди из других районов города, и дети.

Вы и дальше будете принимать в своем кабинете?

— Пока да. А как будет дальше, я не знаю. Амбулатория сегодня арендует эти помещения у Центра первичной помощи. Я делю этот кабинет с еще одним доктором, мы принимаем посменно. А мне кажется, что у семейного врача должно быть все-таки больше четырех часов приема в день. Компьютер у нас пока тоже один на четверых — за ним работаю я, моя медсестра, второй доктор и его медсестра.

Давно у вас появился компьютер?

— Около месяца. Мы больше всего переживали за сеть, за Интернет, за проводку (у нас ведь в кабинетах по одной розетке). Но это все сделали очень быстро и качественно. Сегодня у нас есть и общая сеть, и Интернет. К сожалению, пока нет сканера и принтера, которые нам необходимы для того, чтобы те же бланки деклараций распечатывать. Но, думаю, эта проблема как-то решится.

Елена Владимировна, уже все ваши коллеги работают за компьютерами? Видео канала Platforma Украинские врачи записали рэп: "Не будешь слушаться? Получишь укол!"

— Не все. В Кропивницком очень много врачей пенсионного возраста. Конечно, пенсионеры бывают разные. Но у нас (не в нашей амбулатории, в других) есть доктора, которые действительно совсем не умеют пользоваться компьютером и в семьдесят лет уже не хотят этому учиться, их можно понять. Многие пожилые доктора настроены уходить на пенсию.

Хотя тут многое зависит и от медсестры — врач ведь не может вести всю документацию сам. У меня очень хорошая медсестра — Виктория Буря, она, как и я, готова работать за компьютером, готова осваивать новые программы. Но есть ведь и пожилые медсестры, которые, как и пожилые врачи, просто не видят для себя смысла учиться…

Вы охотно записываете детей?

— Я — да. Хотя, конечно, это немного другая специфика. И многие семейные врачи, которые привыкли лечить взрослых, детей стараются все-таки не брать. У меня восемнадцать лет стажа работы терапевтом, но у меня есть свои дети, которых я всегда лечила сама, есть дети моих друзей. Я не боюсь. Детей до года ко мне пока не записывали, но я и этого не боюсь. Конечно, там есть свои нюансы: патронаж, прививки и т.п. Будем учиться.

Хотя пока я бы советовала родителям детей до года и детей, которые часто болеют, заключать договоры все-таки с педиатрами, которые работают в детской поликлинике. Почему? Вы привели ребенка ко мне на осмотр, и мне, чтобы поставить диагноз, нужны анализы крови и мочи, или электрокардиограмма, или рентген. А лаборатория и рентген-кабинет относятся уже не к первичной помощи, а ко второму уровню. То есть как я понимаю, сегодня, осмотрев ребенка тут, я должна направить его на анализы в детскую поликлинику. Со временем, я думаю, мы купим себе анализаторы — они не так дорого стоят. Но для анализаторов нужно специально оборудованное помещение и т.п. То есть это займет время.

Но мы уже думаем, где бы нам тут пеленальный столик поставить.

Вы говорили о том, что большинство записавшихся к вам — ваши пациенты, но есть и люди из других районов. Как будет решаться вопрос с вызовом на дом?

— Мне это тоже интересно. Написано, что семейный врач не обязан посещать пациентов на дому. Но есть ведь и дети до года, и лежачие больные, после инсультов или тяжелых травм. Есть инфекционные заболевания, с которыми нежелательно ходить по городу. То есть посещать все равно будем. Как? Я думаю, что на своих участках (а к большинству терапевтов все-таки в первую очередь записываются люди с их участков) будем посещать, как и раньше. Если же меня вызовет на дом пациент из другого района города, то будем решать индивидуально, может, родственники приедут за мной на машине или оплатят мне проезд.

Пока у нас самих очень много вопросов, но, думаю, со временем все наладится. Не к первому апреля — это уже понятно. Начальник управления здравоохранения Оксана Макарук называла дату первое декабря 2018 года. Вот к первому декабря, возможно, эта система уже будет нормально работать.

В общем, идти к врачу именно в этот понедельник не обязательно. И даже, наверное, нежелательно. Доктора с ужасом ждут этого дня, ведь, кроме тех, кто придет подписывать декларации, у них есть и больные. Сегодня можно просто договориться с врачом по телефону или даже списаться в соцсетях, обменяться телефонами и спать спокойно, зная, что семейный врач у вас уже есть.

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Но сначала, подчеркивают все медики, подумайте, чего именно вы хотите от семейного врача. Если у вас в семье есть пожилые, тяжело больные люди, лучше подписать договор с участковым терапевтом — вы сможете чаще вызывать врача на дом. В семье много детей или есть малыши до года — удобней будет обратиться к участковому педиатру (конечно, если он не имеет квалификации семейного врача, то взрослым членам семьи придется заключать договор с другим доктором).

А можете пока просто оставить все, как есть, — без семейного врача вы все равно не останетесь. Вы и дальше (по крайней мере, до первого декабря — точно) сможете обратиться к участковому педиатру и терапевту, вызвать врача на дом через регистратуру, а тогда уже и договор подпишете.