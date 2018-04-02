Геращенко рассказала о деталях предстоящей встречи Порошенко и Меркель

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Во время встречи президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоится в начале апреля, ключевым вопросом станет нарушения режима тишины в Донбассе.

Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко, сообщает УНН.

"Очевидно, что нарушение режима тишины, безопасность будет одним из ключевых вопросов встречи Президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель в начале апреля", — сообщила Геращенко.

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Ранее Порошенко заявил, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе.