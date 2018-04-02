Тренд дня: "Выгодно в Украине быть грантососом"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Украине завершился этап подачи электронных деклараций о доходах чиновников за прошлый год. С 1 января по 31 марта было подано 813 336 электронных деклараций. Новшеством в кампании декларирования доходов было то, что свои декларации также подавали активисты-антикоррупционеры. Эта норма была прописана в соответствующем законопроекте в редакции президента Петра Порошенко. Обязательство антикоррупционерами декларировать доходы жестко раскритиковали Венецианская комиссия, Госдеп и Евросоюз, при этом Рада не набрала голосов для отмены скандальных норм.

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По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, в вопросе декларирования доходов антикоррупционеров власть сделала две ошибки.

"Отчего-то решила, что снизив доверие граждан к своим критикам она повысит доверие к себе. Но это не так. Янукович, смешавший в свое время оппозицию с говном, мог бы много об этом рассказать. Взаимное "мочилово" лишь приводит к погружению всего политикума в болото недоверия и радикализирует общество. Что, в конце концов, делает ситуацию лишь менее управляемой", – написал Чечило на своей странице в Facebook.

По его мнению, декларирование все равно придется унижено и позорно отменять, потому что западным "партнерам" не нравится, когда кто-то лезет в их дела в Украине.

Вячеслав Чечило в Facebook

"Все это настолько очевидные вещи, что прямо таки кричат о неадекватности людей, принимающих решения на самом верху. Личные обиды и эмоции затмевают у них элементарный инстинкт выживания. Перефразируя знаменитую фразу, будущее этой власти можно предсказать четырьмя словами: "я им не завидую", — резюмировал Чечило.

В свою очередь старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец прокомментировал поданные активистами-антикоррупционерами декларации, которые вызвали в обществе немалый резонанс.

"Посмотрел декларации грантососов на примере Громадська рада доброчесності. Вкратце: 1. Часть гратососов декларацию не сдала, часть сдала в последний момент. Некоторые особо "активные" буквально за минуту до полуночи. 2. Материальное положение части из них, а также их родственников резко выросло с 2014 года", — акцентировал Кравец.

Он отметил, что исходя из данных деклараций доходы и расходы явно не совпадают.

Ростислав Кравец в Facebook

"Подробнее чуть позже сделаем анализ недоброчестности доброчестных. Вывод напрашивается один: активистом быть выгодно", — резюмировал Кравец.

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Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев обратил внимание на декларацию главы ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Так, антикоррупционер внес в свою электронную декларацию за 2017 год более 950 тысяч гривен доходов.

"Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Шабунин в 2017 году получил в своей конторе 842 тысячи гривен зарплаты. Это 70 с <…> тысяч гривен ежемесячно. Блин, я явно занимаюсь чем-то не тем! А, ну и да. А можно осведомиться, какие достижения за минувший год совершил этот его Центр, что его директору платят зарплату, как целой школе?" — задается вопросом Ткачев.

Ткачев Юрий в Facebook

Также блоггеры и политологи отреагировали на заявление главы государства Петра Порошенко по поводу "Северного потока-2". В частности, президент заявил, что сторонники проекта "Северный поток – 2" являются "сообщниками России в ее гибридной войне".

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов отметил, что не все понимают, что "Северный поток-2" строится не потому, что этого хочет "Газпром", а потому, что это экономически выгодно ведущим странам Евросоюза, прежде всего Германии.

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"То же самое — с "Турецким потоком". Это выгодно Турции и опять-таки странам ЕС. Ну а США не нужен ни "Северный поток", ни "Турецкий поток", ни транзит газа через Украину. США нужно подсадить Европу на свой сжиженный газ. Только бизнес, ничего личного. Так наши западные союзники с удовольствием поделят между собой бывшие доходы Украины. Украина слаба и не способна защитить свои интересы. Поэтому с 2020 года для Украины начнется новая эпоха", — спрогнозировал Суслов.

Виктор Суслов в Facebook

Политолог-международник Владимир Воля сыронизировал, что в контексте таких заявлений Порошенко уже переплюнул министра иностранных дел Павла Климкина.

"Просто так в интервью немецкому СМИ назвать сообщниками Москвы как минимум треть правящей в Германии коалиции, всю правящую коалицию в Австрии. А возможно, что еще и правительство Макрона, будущее правительство Италии. И зачем этот Кимкин?" — уточнил Воля.