Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе.

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы", — сказал Порошенко во время общения с жителями Волновахи в Донбассе.

По его словам,Украина мирным путем "вернет" неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

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Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.