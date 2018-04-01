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    Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (600)

    (обновлено: )17901
    По словам главы государства, перемирие в Донбассе "необходимо как воздух". Петр Порошенко добавил, что перемирие является условием, при котором "мы можем проводить специальную миротворческую миссию".
    Петр Порошенко в Донбассе, 1 апреля 2018
    president.gov.ua

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе.

    Порошенко и Могерини
    @petroporoshenko
    Могерини и Порошенко по миротворцам для Донбасса: чего ждать на самом деле

    В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

    "Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы", — сказал Порошенко во время общения с жителями Волновахи в Донбассе.

    По его словам,Украина мирным путем "вернет" неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

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    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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