Введение миротворцев в Донбасс надо согласовать с ДНР и ЛНР - Медведчук

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КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс необходимо напрямую согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Донбасс нужно ввести более 15 тысяч миротворцев ООН, в состав миссии могут войти представители стран СНГ, но они должны играть "ограниченную роль".

"Позиция РФ в этом вопросе заключается в том, что они готовы голосовать за миротворческую миссию только на условиях, определенных в представленной Россией резолюции Совбеза ООН. Любые изменения этих условий должны согласовываться с руководителями непризнанных "республик"… Я, например, сторонник прямого диалога с Донецком и Луганском (в вопросе введения миротворцев – ред.), был им от начала и остаюсь сегодня", — заявил Медведчук в интервью украинскому бюро BBC.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини ранее подтверждала, что Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулированию конфликта.