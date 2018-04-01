Порошенко призвал ВСУ соблюдать перемирие, но и "не жалеть патронов"

УНИАН Волкер едет в Донбасс с "новой политикой" от советников Трампа Президент Украины Петр Порошенко призвал украинских силовиков соблюдать объявленное с 30 марта перемирие в Донбассе, но в критических ситуациях "не жалеть патронов".

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Рассчитываю, что в этот раз РФ будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве нету… Но никто не лишает украинских воинов права по приказу командиров давать достойный отпор провокациями врага. Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Придерживайтесь его, но будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте", — написал Порошенко в Twitter.

@poroshenko Скриншот сообщения

Текст соответствующего заявления Порошенко был опубликован на его странице в Facebook и Twitter, однако впоследствии по неизвестным причинам был удален.

Читайте также: Жители Донбасса: "Только объявили перемирие — сразу новые обстрелы"