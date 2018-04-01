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    Политика

    Порошенко призвал ВСУ соблюдать перемирие, но и "не жалеть патронов"

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (387)

    (обновлено: )97
    Текст обращения Петра Порошенко к военнослужащим был опубликован на его странице в Facebook и Twitter, однако впоследствии по неизвестным причинам был удален.
    Петр Порошенко в Донбассе
    @poroshenko

    Курт Волкер
    УНИАН
    Волкер едет в Донбасс с "новой политикой" от советников Трампа
    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал украинских силовиков соблюдать объявленное с 30 марта перемирие в Донбассе, но в критических ситуациях "не жалеть патронов".

    В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

    "Рассчитываю, что в этот раз РФ будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве нету… Но никто не лишает украинских воинов права по приказу командиров давать достойный отпор провокациями врага. Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Придерживайтесь его, но будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте", — написал Порошенко в Twitter.

    @poroshenko
    Скриншот сообщения

    Текст соответствующего заявления Порошенко был опубликован на его странице в Facebook и Twitter, однако впоследствии по неизвестным причинам был удален.

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