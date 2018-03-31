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    Перемирие в Донбассе не работает. Силовики заявили об обстрелах и потерях

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (382)

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    На донецком направлении огонь велся из 122-миллиметровых минометов, гранатометов, а также противотанковой управляемой ракеты. Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, еще трое - получили ранения.
    Украинский военный в Донбассе. Архивное фото
    Совет национальной безопасности и обороны (СНБО)

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 32 раза открывали огонь по позициям украинских военных, один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает пресс-центр спецоперации силовиков в Facebook.

    Последствия обстрела ополченцами в Новолуганском Донецкой области.Архивное фото
    Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области
    Новое перемирие в Донбассе отметили новыми обстрелами

    "Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов — получили ранения", — говорится в сообщении.

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    По данным пресс-центра, на донецком направлении огонь велся из 122-миллиметровых минометов, гранатометов, а также противотанковой управляемой ракеты. На луганском направлении, согласно сообщению, ополченцы при обстрелах использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Напомним, что с полуночи 30 марта в Донбассе объявлено "пасхальное перемирие", о нарушении которого уже заявили все стороны конфликта. 

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