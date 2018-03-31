Перемирие в Донбассе не работает. Силовики заявили об обстрелах и потерях

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 32 раза открывали огонь по позициям украинских военных, один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает пресс-центр спецоперации силовиков в Facebook.

"Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов — получили ранения", — говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра, на донецком направлении огонь велся из 122-миллиметровых минометов, гранатометов, а также противотанковой управляемой ракеты. На луганском направлении, согласно сообщению, ополченцы при обстрелах использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Напомним, что с полуночи 30 марта в Донбассе объявлено "пасхальное перемирие", о нарушении которого уже заявили все стороны конфликта.