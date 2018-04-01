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    Пасхальное перемирие не удалось: ОБСЕ зафиксировала 110 взрывов в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (386)

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    Миссия ОБСЕ мониторит ситуацию в зоне конфликта в Луганской и Донецкой областях. Количество взрывов уменьшилось, однако с 29 по 31 марта их все равно было более сотни.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил поселок Зайцево в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 29 марта по 19:30 31 марта зафиксировала 110 взрывов, говорится в отчете миссии от 31 марта.

    Пожилая женщина в районе временного пункта пропуска в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Жители Донбасса: "Только объявили перемирие - сразу новые обстрелы"

    Ранее стороны конфликта в Донбассе договорились о "Пасхальном перемирии" на период религиозных праздников. Позднее оно было неоднократно нарушено обеими сторонами.

    "СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, однако количество взрывов было меньшим (примерно 110 против 245 соответственно)", — подчеркнули наблюдатели.

    "В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (при этом не зафиксировав ни одного взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 35 взрывов", — сообщили в ОБСЕ.

    "30 марта в неподконтрольных правительству районах стреляли в направлении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ. Находясь в 3 км к юго-западу от центрального железнодорожного вокзала в Донецке команда миссии осуществила запуск мини-БПЛА. Когда мини-БПЛА пролетал над этим районом, наблюдатели слышали 3 выстрела из стрелкового оружия примерно в 500 метрах к юго-западу от своей позиции. По оценке СММ, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который удалось благополучно приземлить", — говорится в отчете.

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