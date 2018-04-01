Пасхальное перемирие не удалось: ОБСЕ зафиксировала 110 взрывов в Донбассе

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 29 марта по 19:30 31 марта зафиксировала 110 взрывов, говорится в отчете миссии от 31 марта.

Ранее стороны конфликта в Донбассе договорились о "Пасхальном перемирии" на период религиозных праздников. Позднее оно было неоднократно нарушено обеими сторонами.

"СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, однако количество взрывов было меньшим (примерно 110 против 245 соответственно)", — подчеркнули наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (при этом не зафиксировав ни одного взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 35 взрывов", — сообщили в ОБСЕ.

"30 марта в неподконтрольных правительству районах стреляли в направлении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ. Находясь в 3 км к юго-западу от центрального железнодорожного вокзала в Донецке команда миссии осуществила запуск мини-БПЛА. Когда мини-БПЛА пролетал над этим районом, наблюдатели слышали 3 выстрела из стрелкового оружия примерно в 500 метрах к юго-западу от своей позиции. По оценке СММ, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который удалось благополучно приземлить", — говорится в отчете.