СММ ОБСЕ снова будет использовать беспилотники в Донбассе

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КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине возобновляет мониторинг ситуации в зоне проведения АТО с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на официальном сайте миссии.

Как отмечается, СММ ОБСЕ использует беспилотники и другие технические средства для преодоления препятствий, наложенных сторонами на мониторинг ситуации с безопасностью на востоке Украины.

"Использование таких технологий, как дальние БПЛА, позволяет СММ более внимательно следить за ситуацией, особенно в районах, которые труднодоступны наземными патрулями или где наши наблюдатели ограничены, находятся под угрозой", — заявил первый заместитель начальника ОБСЕ в Украине Александр Хуг.