Замглавы миссии ОБСЕ обсудил с руководством ЛНР выполнение "Минска"

ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во вторник обсудил с и.о. главы самопровозглашенной ЛНР Леонидом Пасечником безопасность сотрудников миссии в Донбассе, минские соглашения и диалог со сторонами конфликта.

"Я сейчас вернулся после конструктивной встречи с господином Пасечником… На этой встрече мы среди прочего обсуждали вопрос безопасности наших сотрудников, сохранности наших технических средств, включая беспилотные летательные аппараты, также обсуждали свободу нашего передвижения, также обсуждали результаты наших наблюдений в плане выполнения минских соглашений", — сказал Хуг на пресс-конференции в Луганске.

Как подчеркнул Хуг, наблюдателям СММ ОБСЕ согласно мандату миссии поручено налаживать диалог со сторонами конфликта, чтобы содействовать нормализации ситуации. "Мы, конечно же, открыты для диалога с любыми, кто готов присоединиться к этому диалогу на добросовестной основе", — добавил Хуг.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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