Наев, Донбасс. Украина полным ходом готовится воевать - Рудяков

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Порошенко заявил, что поставил перед назначенным накануне командующим Объединенных сил (ООС) Сергеем Наевым задачу: укрепить Вооруженные силы настолько, чтобы они могли "не только отражать атаки "агрессора", но и наступать.

16 марта глава государства объявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на Операцию Объединенных сил.

"Прежде всего, у меня нет никакого желания устанавливать любой контакт с главарями "террористических организаций". Они являются "террористами", а с "террористами" я, как военный руководитель, могу говорить только хорошо известном мне языке. На языке военной силы. Из этого и будут выходить любые отношения с ними", – рассказал Наев в интервью СМИ.

При этом главная задача, по словам Наева, – вернуть неподконтрольные территории Донбасса, а украинские военнослужащие прошли достаточную подготовку для проведения ОС.

Конец минских соглашений?

Как отметил в комментарии РИА Новости Украина политолог Павел Рудяков, если бы пришлось выбирать заголовок для интервью Наева, отлично подошла бы фраза с советского плаката: "Болтун – находка для шпиона".

"Я не знаю, по каким причинам и мотивам он наговорил столько всякого и разного, что резидентам русской и других разведок, которые у нас работают, хватит на неделю или на две писать сенсационные отчеты своим правительствам", – подчеркнул эксперт.

Рудяков уверен: генерал своими высказываниями, буквой своего интервью и его духом – воинственным, агрессивным, – практически окончательно дает ответ на вопрос, над которым мы мучаемся в течение последнего месяца: противоречит ли закон "Об основах государственной политики…", который условно называют законом о реинтеграции Донбасса, минским договоренностям.

"Вопрос снят: Наев четко сказал, что никакие минские соглашения его не интересуют. Он идет руководить операцией под новым названием в Донбассе, чтобы воевать. А минские соглашения – это, как известно, инструмент мирного урегулирования, как президент это называет "через политико-дипломатические усилия", – сказал политолог.

Вперед, к "освобождению"

В целом же то, что говорит Наев, это грустно и страшно, убежден Рудяков.

"Потому что он там сказал, что "моя задача и общая задача военно-гражданских администраций (которые тоже попадают в круг его компетенции) – это вернуть украинское сознание в Донбасс. Но это жуткие вещи. То есть если у нас генерал собирается во главе вооруженных людей возвращать украинское сознание в Донбасс, то что людям, которые там живут? Чего ждать от него? Окопы рыть, уходить в леса, бежать, как от немцев убегали?" – задается вопросами эксперт.

Заявление же о том, что Порошенко поставил задачу готовить войска не только к оборонительной работе, но и к "освобождению", то есть к наступательным операциям, означает, что у нас уже полным ходом идет подготовка к войне в Донбассе, акцентирует внимание Рудяков.

"Это то, о чем говорил целый ряд здравомыслящих экспертов и наблюдателей. По сути, тут не нужно ничего думать: распечатать слова Наева и расклеить перед всеми европейскими и американским посольствами в Киеве. Что Киев готовится к войне. И это прямо признал командующий, которому поручено заниматься войсками и войсковыми делами на Востоке", – считает политолог.

Слова "боевого наполеончика"

Также интервью Наева демонстрирует патологическую безооветственность всей власти в стране, военной в том числе, говорит Рудяков.

"Он же не ответит за эти слова. Он же не ответит за эту неосознанную речь. Он хотел как лучше, показать себя боевым "наполеончиком", который рвется, принесет победу, который решит поставленную ему задачу, такой служака. А фактически наговорил вещей, после которых с него должны были бы сорвать погоны и отправить в какой-нибудь штрафной батальон", – сообщил эксперт.

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При этом, продолжил он, риторика командующего ООС может быть проявлением чрезмерного служивого рвения, "что в генеральской среде было бы понятно, но в меру, если его ограничивает кто-то".

"Или это просто отсутствие какого-то понимания, чем бы ему стоило заниматься во главе такой вооруженной силы, стоящей против вооруженного противника, но и мирного населения. А все его попытки квалифицировать эту ситуацию – не выдерживают критики: "террористы", "украинское сознание", "оккупанты", "освобождение"… Мне кажется, что это вещи, которыми не должен бы был заниматься генерал", – сказал политолог.

Человек, который может принести много бед

Тем более жутковато становится от заявлений Наева, где он говорит, что "я распланирую, я придумаю, все это сделаю, сейчас я получил задание от руководства и буду готовить решение, которое собственно военного характера", отмечает Рудяков.

"О Наеве после его назначения, это прошло в открытых источниках, писали его подчиненные или сослуживцы, что он как раз был тем военным руководителем, который до последнего держал людей в донецком аэропорту. Он отстаивал необходимость отстаивать до последнего аэропорт, потому что считал, что это плацдарм для наступления на Донецк. И еще кто-то из военных писал, что когда там уже была "мясорубка", не могли вывозить раненых и убитых, живые еле держались, он докладывал своему руководству, что держимся и может держаться еще долго", – сообщил эксперт.

Получается, если верно написанное, Наев – это человек, который может в общей непростой ситуации за счет своего субъективного фактора, в своем лице, "принести очень много беды – и нам, и людям, которые по ту стороны линии разграничения, которые тоже наши граждане", резюмировал Павел Рудяков.

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