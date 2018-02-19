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    В Донбассе страдают мирные жители по обе стороны конфликта - Хуг

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    По словам первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, причиной тяжелой гуманитарной ситуации является поведение сторон конфликта в Донбассе.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Гуманитарная ситуация по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе одинаково трудная, заявил журналистам первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    "Мирные жители, которые проживают в непосредственной близости от линии соприкосновения, страдают в равной мере. Некоторым необходимы продукты питания, некоторым медикаменты… Причиной сложившейся гуманитарной ситуации не являются погодные условия, причиной является поведение сторон", — сказал Хуг.

    Хуг отметил, что сторонам необходимо, в первую очередь, учитывать интересы мирных жителей; не только оказывать гуманитарную помощь, но решать вопросы, связанные с прекращением конфликта.

    "Помощь нужна, но она устраняет симптомы. А нужно устранять первопричину", — сказал он.

    Ранее Хуг заявил, что стороны конфликта в Донбассе использовали перемирия в 2017 году для укрепления своих позиций.

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