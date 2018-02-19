В Донбассе страдают мирные жители по обе стороны конфликта - Хуг

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Гуманитарная ситуация по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе одинаково трудная, заявил журналистам первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Мирные жители, которые проживают в непосредственной близости от линии соприкосновения, страдают в равной мере. Некоторым необходимы продукты питания, некоторым медикаменты… Причиной сложившейся гуманитарной ситуации не являются погодные условия, причиной является поведение сторон", — сказал Хуг.

Хуг отметил, что сторонам необходимо, в первую очередь, учитывать интересы мирных жителей; не только оказывать гуманитарную помощь, но решать вопросы, связанные с прекращением конфликта.

"Помощь нужна, но она устраняет симптомы. А нужно устранять первопричину", — сказал он.

Ранее Хуг заявил, что стороны конфликта в Донбассе использовали перемирия в 2017 году для укрепления своих позиций.