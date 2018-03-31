Жители Донбасса: "Только объявили перемирие - сразу новые обстрелы"

Сергей Иванов, Донбасс

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о первых нарушениях "пасхального" перемирия, вступившего в силу в ночь на 30 марта. По данным местных властей в пятницу утром украинские силовики открыли огонь по населенным пунктам Новоазовского района на юге Донбасса, в ходе обстрела применялась запрещенная Минскими договоренностями крупнокалиберная артиллерия.

"В 9:35 (в пятницу, – Авт.) ВСУ открыли огонь по направлению населенного пункта Талаковка и населенного пункта Коминтерново с применением минометов калибра 120 мм (4 мины), БМП-1 (7 выстрелов), АГС (9 гранат), стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия – сообщает представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе. Со стороны ВСУ новое перемирие продлилось девять с половиной часов", – утверждают представители самопровозглашенной ДНР.

Кроме того, в Донецке подчеркнули, что украинская армия с начала недели в нарушение всех имеющихся соглашений о прекращении огня выпустила по городам и поселкам Донбасса более двухсот мин и артиллерийских снарядов.

По сведениям местных властей, зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов в населенных пунктах Докучаевск, Саханка, Коминтерново, Ленинское, Широкая Балка, Зайцево и Горловка. О перестрелках в наиболее беспокойных точках региона накануне вступления перемирия сообщают и мирные жители.

При этом с наступлением полуночи, а вместе с ним и "пасхального" перемирия, стрелять стали гораздо меньше, однако, у людей есть большие сомнения, что стороны конфликта смогут полностью придерживаться режима тишины хотя бы несколько дней.

"Перемирия как перчатки. Только было абсолютное, теперь вот пасхальное. Вместо боеприпасов пасхальными яйцами будут обмениваться, наверное. А если серьезно, то завязывали бы они с этими перемириями. Народ только злят, толку ведь никакого, все равно как стреляли, так и стреляют, война продолжается. В прифронтовых районах люди днями и ночами живут в напряженной обстановке. Больше всего достается тем, кто живет на окраинах Горловки, Донецка, в Докучаевске, под Ясиноватой. Вот в этих местах никак не получается без обстрелов, все время какие-то вооруженные столкновения происходят",

"Цирк, да и только, но нам уже давно не смешно. Только объявили режим тишины, и почти сразу говорят о новых обстрелах. Не знаю, может и продержится это перемирие хотя бы до Пасхи, чтобы народ в эти дни спокойно встретил праздник. Верится с трудом, конечно, будем наблюдать за ситуацией",

"Думаю, что сенсаций никаких не будет и новое перемирие продержится максимум несколько суток, может чуть больше. Лично я не сторонник этих бесконечных Минских посиделок, они себя давно изжили, и ждать наступления мира в таких условиях бессмысленно. С другой стороны есть такое мнение, что плохой "Минск" лучше пакетов "Града" по городам Донбасса и в этом тоже есть своя здоровая логика и смысл. Если есть малейший шанс хоть как-то предотвратить большое кровопролитие, надо им воспользоваться", – рассуждают жители Донецка о введении нового перемирия в Донбассе.

Напомним, что по итогам решения Трехсторонней контактной группы в Донбассе с полуночи 30 марта начало действовать очередное перемирие. Оно приурочено к предстоящим пасхальным праздникам. По заявлению представителей самопровозглашенной ДНР, воинские соединения и части в полной мере придерживаются договоренностей о соблюдении режима тишины.

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В наблюдательной миссии ОБСЕ подчеркнули важность соблюдения приказов о прекращении огня, а также дисциплинарных мер в случае нарушения договоренностей. Также отмечаются важность отказа от наступательных действий и разведывательных операций, неприменение, в том числе, ответного огня, а также отвода вооружения.