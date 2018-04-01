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    Общество

    Порошенко назвал первоочередные задачи власти в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (388)

    (обновлено: )15516
    По словам Порошенко, в первую очередь нужно восстановить разрушенную инфраструктуру в Донецкой и Луганской областях.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина.

    Курт Волкер
    УНИАН
    Волкер едет в Донбасс с "новой политикой" от советников Трампа
    Главным приоритетом украинской власти в Донбассе является восстановление разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

    Об этом заявил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область, передает пресс-служба главы государства.

    По его словам, главное — это строительство школ, детских садов, больниц, дорог, мостов и восстановление освещения.

    "На сегодняшний день Донецкая область получает первый президентский приоритет", — отметил он.

    "Почему это так важно? Потому что когда миротворцы придут везде – от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет через границу", — убежден Порошенко.

    Ранее Порошенко заявил, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе.

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