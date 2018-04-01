Порошенко назвал первоочередные задачи власти в Донбассе

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КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина.
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область, передает пресс-служба главы государства.
По его словам, главное — это строительство школ, детских садов, больниц, дорог, мостов и восстановление освещения.
"На сегодняшний день Донецкая область получает первый президентский приоритет", — отметил он.
"Почему это так важно? Потому что когда миротворцы придут везде – от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет через границу", — убежден Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе.