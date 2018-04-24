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    Павлив: власть строит мифологическую страну "бандерократии"

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    "Активисты" разных мастей добрались уже и до Богдана Хмельницкого, при этом власти пытаются создать "Галичюкрию" вместо хлебосольной, теплой, радушной Украины, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Еще недавно в Украине валили памятники Тарасу Шевченко, а теперь они добрались и до "Батька Хмеля" – Богдана Хмельницкого. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

    Ситуация у памятника Т.Шевченко в Киеве
    Канал Громадське Телебачення на Youtube
    Пришли выразить протест Порошенко. Ситуация у памятника Шевченко в Киеве

    В Верховной Раде зарегистрировано постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области, отметил Павлив.

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    В пояснительной записке говорится, что "возвращение городу его исторического названия будет способствовать восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об "извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом", что воплотилось в "воссоединения Украины и России" на Переяславской Раде 1654 года".

    "Галичюкрия понад усэ! Мифологическая страна бандерократии. Именно ее лепят нынешние членистоногие во власти вместо нашей хлебосольной, теплой, радушной Украины", – прокомментировал происходящее Павлив.

    Facebook Михаила Павлива
    Комментарий Михаила Павлива

    Напомним, в Виннице ночью 23 февраля был снесен бюст Тараса Шевченко, установленный в центре города. А еще в конце января городские власти Винницы демонтировали бюст Тaрaсa Шевченко нa площади Небесной Сотни. Вместо него установлена и будет открыта композиция "Дерево свободы".

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    А еще раньше, в воскресенье, 11 февраля, на Львовщине неизвестные отбили голову бронзовой статуе Тараса Шевченко в парке города Стрый. Вблизи поврежденного памятника голову так и не нашли. Полиция начала доследственную проверку. 

    Тем временем жители города решили составить коллективное обращение к властям и полиции. Бетонный памятник покрыт бронзой. Он был установлен еще в 1958 году.

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