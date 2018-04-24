Павлив: власть строит мифологическую страну "бандерократии"

РИА Новости Украина

Еще недавно в Украине валили памятники Тарасу Шевченко, а теперь они добрались и до "Батька Хмеля" – Богдана Хмельницкого. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

В Верховной Раде зарегистрировано постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области, отметил Павлив.

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В пояснительной записке говорится, что "возвращение городу его исторического названия будет способствовать восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об "извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом", что воплотилось в "воссоединения Украины и России" на Переяславской Раде 1654 года".

"Галичюкрия понад усэ! Мифологическая страна бандерократии. Именно ее лепят нынешние членистоногие во власти вместо нашей хлебосольной, теплой, радушной Украины", – прокомментировал происходящее Павлив.

Facebook Михаила Павлива Комментарий Михаила Павлива

Напомним, в Виннице ночью 23 февраля был снесен бюст Тараса Шевченко, установленный в центре города. А еще в конце января городские власти Винницы демонтировали бюст Тaрaсa Шевченко нa площади Небесной Сотни. Вместо него установлена и будет открыта композиция "Дерево свободы".

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А еще раньше, в воскресенье, 11 февраля, на Львовщине неизвестные отбили голову бронзовой статуе Тараса Шевченко в парке города Стрый. Вблизи поврежденного памятника голову так и не нашли. Полиция начала доследственную проверку.

Тем временем жители города решили составить коллективное обращение к властям и полиции. Бетонный памятник покрыт бронзой. Он был установлен еще в 1958 году.