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    Происшествия

    В Стрые вандалы сдали голову от памятника Шевченко на металлолом

    (обновлено: )16730
    Задержанные вандалы оказались ранее судимыми местными жителями. Они разрушили памятник Кобзарю ради медного листа, которым обшит памятник в центральном парке Стрыя.
    Неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в Стрые (Львовская область)
    Фото varta-1

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В городе Стрый (Львовская область) задержаны вандалы, которые изувечили памятник Тарасу Шевченко в центральном городском парке, сообщили в отделе коммуникации полиции во Львовской области.

    Ранее памятник Кобзарю в Стрые был серьезно поврежден неизвестными: монументу отбили голову, которую на месте происшествия не обнаружили.

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    Спустя сутки после ЧП полицейские установили причастных к преступлению лиц.

    "Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 24 и 26 лет. Памятник злоумышленники уничтожили чтобы медь, которой была покрыта скульптура сдать на металлолом", — цитирует издание varta-1 слова начальника Стрыйского отдела полиции полковника Ивана Малыша.

    Фото varta1.com.ua
    Лицо Тараса Шевченко с изувеченного вандалами памятника в Стрые (Львовская область)

    Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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