В Стрые вандалы сдали голову от памятника Шевченко на металлолом

Фото varta-1

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В городе Стрый (Львовская область) задержаны вандалы, которые изувечили памятник Тарасу Шевченко в центральном городском парке, сообщили в отделе коммуникации полиции во Львовской области.

Ранее памятник Кобзарю в Стрые был серьезно поврежден неизвестными: монументу отбили голову, которую на месте происшествия не обнаружили.

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Спустя сутки после ЧП полицейские установили причастных к преступлению лиц.

"Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 24 и 26 лет. Памятник злоумышленники уничтожили чтобы медь, которой была покрыта скульптура сдать на металлолом", — цитирует издание varta-1 слова начальника Стрыйского отдела полиции полковника Ивана Малыша.



Фото varta1.com.ua Лицо Тараса Шевченко с изувеченного вандалами памятника в Стрые (Львовская область)

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит до пяти лет лишения свободы.