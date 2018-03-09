КИЕВ, 9 мар — РИА новости Украина. В пятницу, 9 марта, в центре Киева участники акции прорвались внутрь парка Шевченко, чтобы помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику поэта, сообщает "Информатор".

Сообщается, что с утра парк Шевченко был окружен полицией, правоохранители пускали внутрь только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия, сообщает "Громадське".

Отмечается, что около 40 человек зашли в парк в обход металлоискателей и рамок и вскоре устроили акцию под памятником Шевченко.

informator.news В Киеве активисты прорвались через полицию к памятнику Шевченко

Периметр парка окружен бойцами Нацгвардии, все парковые дорожки и входы перекрыты забором.

Как сообщает "Страна", у подножия памятника Тарасу Шевченко активисты движения "Рух новых сил" развернули баннеры с требованием импичмента президента, отставки генпрокурора и создания Антикоррупционного суда.

Сейчас количество участвующих в акции выросло до 500 человек. Среди выступающих в основном бойцы АТО, которые уже возложили цветы к памятнику Кобзаря.

Напомним, в пятницу украинцы отмечают 204 года со дня рождения Тараса Шевченко.