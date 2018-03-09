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    В Киеве активисты прорвались через полицию к памятнику Шевченко

    (обновлено: )945100
    С утра парк Шевченко был окружен полицией, правоохранители пускали внутрь только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия.
    В Киеве активисты прорвались через полицию к памятнику Шевченко
    informator.news/

    КИЕВ, 9 мар — РИА новости Украина. В пятницу, 9 марта, в центре Киева участники акции прорвались внутрь парка Шевченко, чтобы помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику поэта, сообщает "Информатор".

    Сообщается, что с утра парк Шевченко был окружен полицией, правоохранители пускали внутрь только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия, сообщает "Громадське".

    Отмечается, что около 40 человек зашли в парк в обход металлоискателей и рамок и вскоре устроили акцию под памятником Шевченко.

    informator.news
    В Киеве активисты прорвались через полицию к памятнику Шевченко

    Периметр парка окружен бойцами Нацгвардии, все парковые дорожки и входы перекрыты забором.

    Как сообщает "Страна", у подножия памятника Тарасу Шевченко активисты движения "Рух новых сил" развернули баннеры с требованием импичмента президента, отставки генпрокурора и создания Антикоррупционного суда.

    Сейчас количество участвующих в акции выросло до 500 человек. Среди выступающих в основном бойцы АТО, которые уже возложили цветы к памятнику Кобзаря. 

    Напомним, в пятницу украинцы отмечают 204 года со дня рождения Тараса Шевченко.

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