"Церковь Порошенко": выборы, геополитика, популизм

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Вопрос о предоставлении автокефалии православной церкви продолжает будоражить украинскую общественность, точнее, политически "сознательную" ее часть. Сами православные на поднятый политиками "религиозный шторм" не обращают особого внимания: где Бог, а где политики?

Но политики и не скрывают: речь вообще не о Боге. Выступая в Верховной Раде по вопросу об автокефалии, президент Петр Порошенко подчеркнул: "Тут не только религия, тут геополитика". По его словам, создание единой поместной православной церкви в Украине — "это вопрос национальной безопасности в этой гибридной войне", поскольку "Кремль рассматривает Русскую церковь как один из основных инструментов влияния на Украину".

Во вторник, 17 апреля, Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос (указ — ред.) относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. Поддержали Порошенко и не признанные мировым православием в качестве православных церквей Киевский патриархат и УАПЦ.

По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято уже до 28 июля.

А как же Конституция?

На "церковную" инициативу Порошенко отреагировала Украинская православная церковь (УПЦ). В пресс-службе митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия напомнили, что "в соответствии со статьей 35 Конституции Украины, Церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни Церковь решает самостоятельно".

"Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине и не уполномочивала на это ни Президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы является превышением власти, а также вмешательством в церковные дела", — говорится в сообщении.

Конечно, ссылки на Конституцию вряд ли помогут — когда политикам нужно, они об этот документ просто вытирают ноги. В данном случае все очевидно: украинский политический класс в очередной раз намерен реализовать классический принцип "разделяй и властвуй" в своих интересах. До законов ли тут?

Сигнал к захвату Киево-Печерской лавры?

В канонической православной церкви опасаются, что под прикрытием развернувшейся "борьбы за автокефалию" национал-радикалы усилят свою активность.

"Инициативу властей как можно быстрее, любым способом создать в Украине "единую поместную церковь" подхватили радикально настроенные националисты. Они считают, именно президент Петр Порошенко надоумил их на то, что настало время действовать. Своей ближайшей целью националисты назвали "освобождение" Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении на сайте УПЦ.

В частности, приводятся высказывания в соцсетях соратников лидера радикальной организации "Братство" Дмитрия Корчинского, заявивших о том, что "своим обращением к Вселенскому патриарху президент Порошенко однозначно дал сигнал…, что нечего ждать, достаточно закрывать глаза на этот беспредел, нужно захватывать храмы московского патриархата".

Обстановка и без того сложная. Десятки православных храмов захвачены, сообщения о поджогах и погромах церквей на Украине давно перестали быть сенсацией, а радикалы из националистической организации "С14" уже врывались в лавру.

Страсти вокруг Томоса

Уже в воскресенье Порошенко сообщил на своей странице в Facebook, что "Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви".

"Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от Президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, Постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинской православных церквей", — написал Порошенко.

Это сообщение с подъемом приняли в не признанном мировым православием Киевском патриархате. Так, спикер "КП" Евстратий Зоря заявил на своей странице в соцсети, что коммюнике Фанара подтверждает: все обращения (относительно автокефалии — Ред.) приняты к рассмотрению, и это "является формальным началом процедуры провозглашения Томоса".

Но не слишком ли торопятся в Киевском патриархате? В коммюнике нет информации о "начале процедуры провозглашения" Томоса, в нем говорится о том, Константинополь "обстоятельно принял к рассмотрению вопрос о церковной ситуации в Украине, как это было и на предыдущих Синодах", указывает издание "Союз правосславных журналистов", приводя текст коммюнике в переводе с греческого.

Кто из СМИ — "порохобот"?

Очень похоже на то, что президент Порошенко, сообщая о начале процедуры, необходимой для предоставления автокефалии, выдает желаемое за действительное. И это даже трудно комментировать, отметила политолог, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Просто чтобы понимать, с кем имеем дело. Сайт Вселенского Патриархата: Мы приняли обращение украинских политиков и части священников и решили обсудить с сестринскими Православными церквями. Фейсбук П. Порошенко: Вселенским Патриархатом начата процедура предоставления автокефалии. Комментируйте вы, я не знаю, что сказать", — написала Дьяченко на свей странице в Facebook.

Впрочем, нет худа без добра. По словам эксперта, теперь можно будет в очередной раз увидеть, "кто из СМИ порохобот и кто чью версию возьмет".

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"Верующим УПЦ можно быть спокойными"

В УПЦ считают, что текст коммюнике свидетельствует об одном: Константинопольский патриархат, отвечающий за всеправославное единство, не сделает ничего такого, что этому единству помешало бы. Об этом заявил на своей странице в Facebook заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

По его словам, из текста коммюнике следует, что Константинопольский патриархат имеет намерение согласовать вопрос украинской автокефалии со всеми Поместными Православными Церквями — "таким образом, верующим УПЦ можно быть спокойными".

Отметим, что спокойствие можно сохранять относительно действий Фанара (исторический район в Стамбуле, где расположена резиденция константинопольского патриарха — ред.). В самой же Украине обстановка вокруг УПЦ день ото дня накаляется, и тема автокефалии легко может из плоскости политических игр перейти в реальное противостояние.

"Церковная авантюра" и выборы

Действительно ли Порошенко рассчитывает на успех своего "религиозного" предприятия, или мы имеем дело с очередной информационной спецоперацией ради отвлечения внимания общества от более насущных проблем? По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, вопрос об автокефалии — всего лишь очередная "фейковая" тема от Порошенко.

"НАТО, ЕС, поместная церковь, победа над Путиным. В принципе, раскрутки этих четырех фейковых тем Порошенко достаточно, чтобы еще год устраивать разные шоу, позволяющие ему спокойно досидеть до окончания президентского срока", — написал аналитик в своем блоге.

Напомним, что 16 июня 2016 года коалиция в Верховной Раде уже принимала обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии Православной церкви в Украине.