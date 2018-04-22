На церковных колоколах сыграли песни скончавшегося диджея Avicii

Звонарь колокольни Домского собора в голландском городе Утрехт Мальгоша Фибих исполнила фрагменты из главных хитов покойного DJ Avicii — Wake Me Up, Hey Brother и Without You.

Шведский музыкант, продюсер и DJ Avicii (настоящее имя Тим Берлинг) умер 20 апреля в оманском городе Мускат. Ему было 28 лет.

Полиция не нашла криминального следа в его смерти.

Ранее Фибих таким же образом почтила память Честера Беннингтона и Дэвида Боуи.

Смотрите также: Сильный ветер на бразильском фестивале обрушил сцену, погиб диджей