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    Украинской церкви не дадут автокефалию – источник

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (63)

    (обновлено: )89471
    Как пояснил источник, близкий к Фанару, Константинопольский патриархат поговорит со всеми другими церквами и соберет внеочередной синод с участием всех православных церквей, который, однако, не предоставит автокефалию УПЦ.
    Киевские духовные школы
    Предоставлено Центром информации Украинской православной церкви

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Константинопольский патриархат сообщил, что вместе с другими православными церквами изучит запрос "церковных и политических деятелей" Украины о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Близкий ко Вселенскому патриархату источник сообщил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

    Президент Украины Петр Порошенко ранее в воскресенье заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

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    "Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции, с учетом мировой православной церкви и ответственности за всеправославное единство, святого крещения в Константинополе православного украинского народа, подробно рассмотрел вопрос о церковной ситуации в Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев", — говорится в сообщении пресс-службы патриархии.

    "(Вселенский патриархат) решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации", — значится в тексте.

    Как пояснил РИА Новости источник, близкий к Фанару, это означает, что Константинопольский патриархат поговорит со всеми другими церквами и соберет внеочередной синод с участием всех православных церквей, который, однако, не предоставит автокефалию Украинской православной церкви — поскольку требует единогласного решения.

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    "Сообщение Константинопольского патриархата означает, что будет созван внеочередной синод всех православных церквей. Это значит, что будет и Русская православная церковь, и другие славянские церкви, и все другие церкви и патриархии. В Фанаре соберутся 14 православных церквей с тем, чтобы обсудить запрос. Но они не примут решения о предоставлении автокефалии", — сказал собеседник агентства.

    "Поскольку на синоде будут и патриарх Кирилл, и другие дружески расположенные к Москве церкви, какого-либо решения о приемлемости предоставления автокефалии Украинской церкви не может быть. Поскольку там будет Москва", — объяснил источник.

    Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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