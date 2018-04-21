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    Эксперт о "церковном обращении" Порошенко: объявление войны

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (57)

    (обновлено: )887112
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков отреагировал на инициативу президента Порошенко о единой поместной церкви в Украине.
    РИА Новости Украина

    Павел Рудяков называет ситуацию с церковью "ненормальной ситуацией, которую мы все принимаем как нормальную".

    Купол храма
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Это тоже страшно. Эта псевдонормальность, которая шокирует нормальных людей", – сообщил политолог.  

    По сути, если отбросить процессуальные церковные вещи, понятно, что вся эта история возникла с определенной целью – абсолютно технологической, уверен эксперт. Когда президент выступал в Верховной Раде, он фактически объявил войну РПЦ. 

    "В 2014 году Порошенко сказал – я на Донбасс принесу мир. На Донбассе он воюет 4 года, даже официально объявил войну, сменив антитеррористическую операцию. И вот что происходит сейчас в церковной сфере – тоже обещание мира, которое тянет за собой, не приведи Господи, религиозную войну", – считает Рудяков, подчеркивая, что это может грозить попыткой разгрома украинской православной церкви. 

    У самого же обращения Порошенко в церковном смысле нет перспективы, заявил политолог.

    "Страшно, что государство подталкивает к формированию отрядов самообороны. Я знаю несколько приходов УПЦ в разных частях страны, там люди готовы защищать храмы через создание отрядов самообороны. Это означает бойни", – предупредил эксперт. 

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