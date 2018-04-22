"Будут бойни". Государство подталкивает церкви к самообороне - Рудяков

Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков отреагировал на инициативу президента Порошенко о единой поместной церкви в Украине. Рудяков называет ситуацию с церковью "ненормальной ситуацией, которую мы все принимаем как нормальную".

"Это тоже страшно. Эта псевдонормальность, которая шокирует нормальных людей", – сказал политолог в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По сути, если отбросить процессуальные церковные вещи, понятно, что вся эта история возникла с определенной целью – абсолютно технологической, уверен эксперт. Когда президент выступал в Верховной Раде, он фактически объявил войну РПЦ.

"В 2014 году Порошенко сказал – я на Донбасс принесу мир. На Донбассе он воюет 4 года, даже официально объявил войну, сменив антитеррористическую операцию. И вот что происходит сейчас в церковной сфере – тоже обещание мира, которое тянет за собой, не приведи Господи, религиозную войну", – считает Рудяков, подчеркивая, что это может грозить попыткой разгрома украинской православной церкви.

У самого же обращения Порошенко в церковном смысле нет перспективы, заявил политолог.

"Страшно, что государство подталкивает к формированию отрядов самообороны. Я знаю несколько приходов УПЦ в разных частях страны, там люди готовы защищать храмы через создание отрядов самообороны. Это означает бойни", – предупредил эксперт.

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