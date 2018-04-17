наверх
17.04.201819:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.04
  • EUR32.27+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Видео

    Порошенко анонсировал автокефальную церковь в Украине

    (обновлено: )38019
    По словам президента, решение синода по украинскому вопросу может быть принято до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вскоре может получить автокефалию для поместной православной церкви.

    Об этом глава государства сообщил во время встречи с лидерами фракций Верховной Рады, рассказывая об итогах встречи с константинопольским патриархом Варфоломеем, которая состоялась 9 апреля.

    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Прочь от Москвы. Порошенко обещает создать "свою" церковь

    "Я как президент решил обратиться к Вселенскому патриарху, его Святейшеству, с просьбой о предоставлении томаса Украинской поместной автокефальной церкви. Прошу вас, уважаемые коллеги, чтобы и парламент поддержал это обращение и сделал это поскорее. Если это решение парламента, с вашего позволения, я это решение, обращение президента, церковных иерархов передам его Святейшеству Вселенскому патриарху, чтобы оно было рассмотрено в ближайшее время и было принято соответствующее решение", — отметил Порошенко.

    По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение патриарху.

    Напомним, депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский раскритиковал инициативу президента Петра Порошенко обратиться к Константинопольскому патриархату c просьбой о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви и посетовал придерживаться конституции, не вмешиваясь в дела церкви.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Удары по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна