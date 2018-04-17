Порошенко анонсировал автокефальную церковь в Украине

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вскоре может получить автокефалию для поместной православной церкви.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с лидерами фракций Верховной Рады, рассказывая об итогах встречи с константинопольским патриархом Варфоломеем, которая состоялась 9 апреля.

"Я как президент решил обратиться к Вселенскому патриарху, его Святейшеству, с просьбой о предоставлении томаса Украинской поместной автокефальной церкви. Прошу вас, уважаемые коллеги, чтобы и парламент поддержал это обращение и сделал это поскорее. Если это решение парламента, с вашего позволения, я это решение, обращение президента, церковных иерархов передам его Святейшеству Вселенскому патриарху, чтобы оно было рассмотрено в ближайшее время и было принято соответствующее решение", — отметил Порошенко.

По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение патриарху.

Напомним, депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский раскритиковал инициативу президента Петра Порошенко обратиться к Константинопольскому патриархату c просьбой о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви и посетовал придерживаться конституции, не вмешиваясь в дела церкви.