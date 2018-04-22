В УПЦ ответили на автокефальную инициативу Порошенко

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. После того, как Верховная Рада поддержала обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею об автокефалии пресс-служба митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия прокомментировала происходящее.

"В соответствии со статьей 35 Конституции Украины, Церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни Церковь решает самостоятельно. Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине и не уполномочивала на это ни Президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы является превышением власти, а также вмешательством в церковные дела.

Подобные действия украинского государства в церковной сфере могли бы быть оправданы только в случае, если бы Церковь в Украине имела законодательно закрепленный государственный статус, как это было в истории многих государств и до сих пор сохраняется в отдельных странах мира. Однако, поскольку сегодня у Церкви в Украине нет государственного статуса и она отделена от государства, то и государственная власть не имеет оснований вмешиваться в церковные дела.

Вопрос о предоставлении церковной автокефалии относится к компетенции канонического права, а не к компетенции государственных законов. Автокефалия предоставляется Церкви, а не государству, а потому и просить об этом статусе может Церковь, а не государство.

Вместе с тем, вызывает обеспокоенность то, что предоставление автокефалии Православной Церкви в Украине рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики. Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы. В связи с этим считаем неприемлемым, чтобы автокефалия рассматривалась под геополитическим углом зрения. Для Церкви вопрос автокефалии является не политическим, а экклезиологическим, то есть таким, что касается жизни и природы Церкви, как Тела Христова (ср. Еф. 1: 22-23).

Украинская Православная Церковь всегда выступала и выступает за восстановление церковного единства и за единую Церковь. Однако предложенный и озвученный властями способ достижения единства не соответствует каноническому праву Церкви и противоречит законодательству Украины. Ведь власть просит предоставить Томос об автокефалии единой церковной структуре, которой еще не существует. Именно поэтому считаем, что следует сначала преодолеть раскол, восстановить церковное единство, и только после того задавать вопросы об изменении канонического статуса единой Православной Церкви в Украине. Поскольку без канонической Церкви невозможно иметь единую Церковь в Украине, то есть основания полагать, что на самом деле под предлогом создания единой Церкви сегодня скрываются очередные попытки узаконить церковный раскол.

Священноначалия Украинской Православной Церкви имеет постоянные контакты с священноначалием Вселенского Патриархата. Исходя из опыта такого общения, у нас нет оснований предполагать, что Вселенский Патриархат может совершить действия, которые помешали единству Церкви как на локальном, так и на мировом уровне. Даже с точки зрения самого Константинопольского Патриархата, который позиционируется координатором совместных действий всех Поместных Православных Церквей и выражает согласованную точку зрения по различным темам церковной жизни, вопрос возможной украинской автокефалии не может быть решен в одностороннем порядке, поскольку оно не согласовано со всеми Православными Церквами.

Патриарх Константинопольский Варфоломей неоднократно и публично называл Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия единственным каноническим главой Украинского Православия. Сегодня же посторонние для Церкви люди пытаются убедить нас в том, что тот же Патриарх Варфоломей может предоставить автокефалию, даже не спросив об этом канонического главу Украинского Православия.

Кроме того, сам Константинопольский Патриархат, как и все другие Поместные Православные церкви, не считает "УПЦ КП" и "УАПЦ" полноценными Церквями, о чем свидетельствует не признание действительности священства этих двух структур. Подтверждением этого является тот факт, что иерархи Константинопольского Патриархата переосвячивают тех клириков "УПЦ КП" и "УАПЦ", переходящих к ним с раскола. Так, несколько десятков таких случаев перерукоположений имели место в странах Европы, в частности в Испании и Португалии. Все это дает нам уверенность в том, что Константинопольский патриархат будет и впредь придерживаться и ревностно отстаивать канонический порядок Церкви и общецерковное единство.

Украинская Православная Церковь является той Церковью, которая существует и действует на наших землях со времени крещения Киевской Руси в 988 году. "УПЦ КП" и "УАПЦ" является лишь частями Украинской Православной Церкви, которые сравнительно недавно отошли от единства с Церковью. Соответственно, восстановление единства Православной Церкви в Украине мы видим в возвращении тех частей, которые отпали, и тогда будет "одно стадо и один пастырь" (Ин. 10:16).

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Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную Раду поддержать его обращение, большинство депутатов проголосовали "за".

Накануне президент Украины провел встречу с предстоятелями православных церквей и принял для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.