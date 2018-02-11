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    Общество

    Во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко

    (обновлено: )33862
    В городе Стрый неизвестные вандалы повредили памятник Кобзарю. Обезображенный монумент Тарасу Шевченко стоит в центральном городском парке культуры и отдыха.
    Неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в Стрые (Львовская область)
    Фото varta-1

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В городе Стрый (Львовская область) в Парке культуры и отдыха неизвестными был поврежден памятник Тарасу Шевченко.

    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Якубин о разрушении памятников: нет уже логики, все - чистый вандализм

    Установлено, что вандалы отбили памятнику голову в субботу, 11 февраля.

    Вызванная на место происшествия полиция не обнаружила поврежденных фрагментов памятника, сообщает varta-1.

    Бронзовый памятник Тарасу Шевченко на бетонном постаменте был установлен в Стрые в 1958 году.

    Напомним, что в ночь нa 24 января в Виннице демонтировали бюст Тaрaсa Шевченко нa площади Небесной Сотни. Вместо него городские власти планируют установить композицию "Дерево свободы", которая будет увековечивать пaмять Небесной сотни.

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