Во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко

Фото varta-1

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В городе Стрый (Львовская область) в Парке культуры и отдыха неизвестными был поврежден памятник Тарасу Шевченко. РИА Новости Украина Константин Гришин Якубин о разрушении памятников: нет уже логики, все - чистый вандализм

Установлено, что вандалы отбили памятнику голову в субботу, 11 февраля.

Вызванная на место происшествия полиция не обнаружила поврежденных фрагментов памятника, сообщает varta-1.

Бронзовый памятник Тарасу Шевченко на бетонном постаменте был установлен в Стрые в 1958 году.

Напомним, что в ночь нa 24 января в Виннице демонтировали бюст Тaрaсa Шевченко нa площади Небесной Сотни. Вместо него городские власти планируют установить композицию "Дерево свободы", которая будет увековечивать пaмять Небесной сотни.