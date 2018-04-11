Память о Бабьем Яре. Как вы можете прославлять бандеровцев?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Международный день освобождения узников фашистских лагерей в Киеве получился неоднозначным. Среди мероприятий, прошедших в украинской столице можно выделить разве что возложение цветов к монументу Бабьему Яру.

У Кличко дела поважнее

Хотя и оно получилось достаточно невзрачным. Несмотря на то, что трагедия в Бабьему Яру, где в годы войны погибли тысячи киевлян, коснулась каждого, у столичной власти в этот день нашлись более интересные дела. Например, мэр Виталий Кличко, который на каждом шагу рассказывает о том, с каким трепетом чтит киевскую историю, на мероприятиях в Бабьем Яру так и не появился.

Хотя, учитывая, что по рассказам неравнодушных к трагедии, власть вообще игнорирует этот вопрос, это не удивляет. Как рассказал корреспонденту РИА Новости Украина Александр Найман, который занимается исследованием трагедии в Бабьем Яру, политики смотрят на это сквозь пальцы.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Церемония возложения цветов к памятному знаку "Память ради будущего" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр"

"О чем говорить, если участок, на улице Мельникова, на котором стоит дом бывшей конторы Еврейского кладбища до сих пор не принадлежит заповеднику Бабий Яр», — рассказывает он. «Причем подобное положение вещей тянется уже годами, без какого либо движения. Это уже не говоря о том, что существует проект реконструкции заповедника, утвержденный Министерством культуры еще в 2012-м году. Ни ведомство, ни Кабмин и палец о палец не ударили за это время. Проект успешно забыли — в последние шесть лет не делается ничего для его реализации. Это просто издевательство. Да, власть иногда проводит мероприятия, возлагает цветы, но для решения конкретных проблем ничего не делается"

РИА Новости Украина Евгений Котенко Церемония возложения цветов к памятному знаку "Память ради будущего" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр"

Героизация нацизма

Есть повод для возмущения и у остальных киевлян, которые пришли этим утром возложить цвету к монументу в память о погибших.

"Жаль людей, которые видели весь этот ужас своими глазами. Те, кто перенесли это горе и не понаслышке знает, что такое фашизм. Бабий Яр — это трагедия всего народа", — признается Дмитрий Никитич, который в годы войны был партизаном.

Из слов ветерана становится понятным, что еще большая трагедия заключается в том, что сегодня действующая власть прославляет тех, кто тогда помогал расстреливать евреев — националистов, последователей Шухевича.

"В том, что именно так и было нет никаких сомнений. Но, скажите, как можно оправдать преступников? Нельзя прославлять, делать национальными героями тех, кто вот тут же, на этом самом месте убивал людей. Это ведь просто не по-человечески. Даже как-то не патриотично, что бы там не говорили", — вздыхает ветеран.

Берегите страну!

Еле сдерживает слезы пенсионерка, Галина Николаевна, рассказавшая о том, как в те страшные годы вместе с матерью убегала от фашистов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Церемония возложения цветов к памятному знаку "Память ради будущего" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр"

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"Этот день, освобождение узников фашистских лагерей — одновременно и праздничный, и печальный", — признается она. "Хочется пожелать тем, кто сегодня молод — берегите страну, в которой вы живете, ведь это именно вам создавать будущее"